Φωτογραφίες και βίντεο που έχουν δημοσιευτεί στο Telegram και φαίνεται να έχει επιβεβαιώσει το CNN αποτυπώνουν μια μεγάλη ρωσική φάλαγγα να κατευθύνεται στην περιοχή του Ντονμπάς, όπου η Μόσχα έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα επικεντρώσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της.

Σύμφωνα με το αμερικανικό κανάλι, μια μεγάλη φάλαγγα ρωσικών στρατιωτικών οχημάτων είναι εν κινήσει κοντά στο Ματφέεφ Κουργκάν, έναν οικισμό στην περιοχή του Ροστόφ της Ρωσίας.

Η φάλαγγα έχει κατεύθυνση προς τα βορειοδυτικά, προς την περιοχή του Ντονμπάς.

Δορυφορικές φωτογραφίες έδωσε στη συνέχεια στη δημοσιότητα και ιδιωτική εταιρεία Maxar Technologies, με τη USA Today να τις αναδημοσιεύει.

