Ο Ρώσος αντιπολιτευόμενος πολιτικός Βλαντίμιρ Κάρα-Μούρζα συνελήφθη από την αστυνομία έξω από το σπίτι του στη Μόσχα χθες. Επρόκειτο να παραμείνει υπό αστυνομική κράτηση τη νύχτα, δήλωσε ο δικηγόρος του, ο Βαντίμ Προχόροφ.

Ο κ. Κάρα-Μούρζα κατηγορείται για αντίσταση κατά της αρχής, που σημαίνει ότι δεν συμμορφώθηκε προς νόμιμη εντολή αστυνομικού, στρατιωτικού ή μέλους της υπηρεσίας εσωτερικής ασφαλείας. Το αδίκημα αυτό επισύρει ποινή ως και 15 ημερών φυλάκισης. Δεν είναι γνωστό τώρα εάν τον βαρύνουν και άλλες κατηγορίες.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Άντονι Μπλίνκεν, ανέφερε σε ανάρτησή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter ότι η Ουάσινγκτον «είναι προβληματισμένη για τη σύλληψη του εξέχοντος ηγέτη της κοινωνίας των πολιτών», «παρακολουθεί στενά την κατάσταση και καλεί να απελευθερωθεί άμεσα».

The United States is troubled by Russian authorities’ detention today in Moscow of prominent civil society leader Vladimir Kara-Murza. We are monitoring this situation closely and urge his immediate release.

