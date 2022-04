Τον αποτροπιασμό της διεθνούς κοινότητας προκάλεσαν οι εικόνες με νεκρούς αμάχους στους δρόμους της Μπούτσα.

Η Ουκρανία κατηγορεί τις ρωσικές δυνάμεις ότι διέπραξαν «σφαγή» στην πόλη όμως η Μόσχα, μιλάει για προβοκάτσια, «παραγγελία» των ΗΠΑ και συνωμοσία για να κατηγορηθεί η Ρωσία.

Εκτός από τους αμάχους που πυροβολήθηκαν εν ψυχρώ και κείτονταν νεκροί στους δρόμους της Μπούτσα, η επίτροπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ουκρανικού κοινοβουλίου Λουντμίλα Ντενισόβα, έκανε μια σοκαριστική καταγγελία για τον ρωσικό στρατό λέγοντας πως οι στρατιώτες βίασαν ανήλικα παιδιά.

Σύμφωνα με την ίδια, ένα 14χρονο κοριτσάκι από το προάστιο του Κιέβου έμεινε έγκυος αφού βιάστηκε από πέντε στρατιώτες. Ακόμη, ένα 11χρονο αγόρι από την Μπούτσα φέρεται επίσης να βιάστηκε από στρατιωτικούς που ανάγκασαν τη μητέρα του να βλέπει δένοντάς τη σε καρέκλα.

Σήμερα το πρακτορείο NEXTA TV δημοσιεύει έναν χάρτη των New York Times, στον οποίο δίνονται οι θέσεις, όπου εντοπίστηκαν οι άμαχοι που βιάστηκαν και σκοτώθηκαν από τους Ρώσους στρατιώτες.

The New York Times publishes a map of the killings of civilians in #Bucha, which was compiled thanks to journalists who were in #Ukraine pic.twitter.com/wRasbk6hJp

