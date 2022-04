Έκπληκτοι έμειναν γιατροί στην Ινδία, όπου όπου ένα μωρό γεννήθηκε με δύο κεφάλια, τρία χέρια και δύο καρδιές.

Η μητέρα, Shaheen Khan και ο σύζυγός της, Sohail, περίμεναν πλήρως σχηματισμένα δίδυμα, αλλά σοκαρίστηκαν όταν γεννήθηκε ένα δικέφαλο μωρό στις 28 Μαρτίου στο Ratlan, στην ινδική πολιτεία Madhya Pradesh, όπως αναφέρει η Daily Mail.

