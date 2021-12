Όταν γεννήθηκαν ο Σόνα και ο Μόνα Σινγχ στην Ινδία πριν από 19 χρόνια οι γιατροί προτίμησαν να μην τους διαχωρίσουν. Ήταν σιαμαίοι με δυο καρδιές, δυο ζευγάρια χέρια, ξεχωριστούς νωτιαίους μυελούς, και ξεχωριστά νεφρά. Είχαν όμως μόνο ένα συκώτι μια σπλήνα και έναν κορμό με δυο πόδια.

Εάν τους διαχώριζαν ο ένας από τους δυο θα έπρεπε να πεθάνει. Μάλιστα δυο μήνες μετά τη γέννηση τους ο γονείς τους, τα παράτησαν και εξαφανίστηκαν. Έτσι ο Σόνα και ο Μόνα δυο διαφορετικοί άνθρωποι μεγάλωσαν σαν ένας σε ένα ίδρυμα για παιδιά.

Από μικροί έδειξαν ότι είχαν ταλέντο με τα ηλεκτρικά. Μπορούσαν να επισκευάσουν από πρίζες μέχρι τηλεοράσεις ή τηλεφωνικές συσκευές. Και αυτό τους άνοιξε το δρόμο για την πρώτη τους δουλειά.

Conjoined twins, Sohna and Mohna, bag a job in the Punjab State Power Corporation Limited. «We’re very glad about the job & have joined on December 20. We thank the Punjab government and the Pingalwara institution, which schooled us, for the opportunity,» they say.

