Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν το Σάββατο ότι θα σταματήσουν τις επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία για «τρεις ημέρες», έπειτα από μια σειρά επιθέσεων εναντίον του γειτονικού βασιλείου τις τελευταίες ημέρες.

«Τα πλήγματα πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, όπως και όλες οι στρατιωτικές ενέργειες εναντίον της Σαουδικής Αραβίας θα διακοπούν για ένα τριήμερο», δήλωσε στο Twitter ένας εκπρόσωπος των Χούθι, ο Μοχάμεντ Αμπντεσαλάμ, επικαλούμενος τον Μαχντί αλ-Μασάτ, υψηλόβαθμο αξιωματούχο των ανταρτών.

Αυτή η εκεχειρία θα μπορούσε να γίνει μια «οριστική και μόνιμη δέσμευση», εάν η Σαουδική Αραβία άρει τον «αποκλεισμό» της Υεμένης, διακόψει τις αεροπορικές επιδρομές και αποσύρει τις «ξένες δυνάμεις» της από το έδαφος της Υεμένης, συμπλήρωσε ο Μοχάμεντ Αμπντεσαλάμ.

Yemen’s Huthi rebels announced a three-day truce with the Saudi-led coalition and dangled the prospect of a «permanent» ceasefire on Saturday, the seventh anniversary of a brutal conflict that has left millions on the brink of famine

