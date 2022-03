Πυρκαγιά ξέσπασε σε δεξαμενή πετρελαίου στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας πριν από έναν αγώνα της Φόρμουλα 1, αναφέρει το Reuters.

Στο σημείο της έκρηξης βρίσκονται εγκαταστάσεις της πετρελαϊκής Aramco. Ο πετρελαϊκός γίγαντας Aramco διαθέτει αρκετές εγκαταστάσεις στην πόλη Τζέντα της Ερυθράς Θάλασσας

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φαίνεται πως έχει ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά. Δεν είναι γνωστή για την ώρα η αιτία της έκρηξης. Ωστόσο υπάρχουν αναφορές ότι πίσω από την επίθεση βρίσκονται οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης. Σαουδαραβικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν μια σειρά επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ρουκέτες από το σιιτικό κίνημα Χούθι της Υεμένης που πολεμά το Ριάντ

Η οργάνωση Χούθι ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι θα εκδώσει ανακοίνωση για μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση «βαθιά μέσα στην επικράτεια της Σαουδικής Αραβίας».

Σήμερα διεξάγονται οι ελεύθερες δοκιμές των οδηγών των αγωνιστικών μονοθεσίων της Formula 1 της Σαουδικής Αραβίας σε πίστες που βρίσκονται κοντά στο σημείο όπου σημειώθηκε η μεγάλη έκρηξη, όπως φαίνεται και σε φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί στο Twitter.

Βίντεο από το σημείο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν να συνεχίζονται οι δοκιμές των αγώνων με μεγάλα σύννεφα καπνού να διακρίνονται στο βάθος.

NEW – #Houthi strike just hit an #Aramco facility in #Jeddah, on the eve of the #SaudiArabia Grand Prix.pic.twitter.com/nRKYAvk2y7

— Charles Lister (@Charles_Lister) March 25, 2022