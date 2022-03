Δεν πέρασε πολύ ώρα – εξάλλου, ο Τζο Μπάιντεν, νωρίτερα, δεν δίστασε να αποκαλέσει τον ρώσο ομόλογό του «χασάπη» – και ήρθε η απάντηση του Κρεμλίνου:

«Αυτό δεν πρόκειται να αποφασιστεί από τον κ. Μπάιντεν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, προσθέτοντας πως «θα πρέπει να είναι μόνο επιλογή του λαού της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, πάντως, απηύθυνε και μία αυστηρή προειδοποίηση στον Βλαντιμίρ Πούτιν: «Μην διανοηθείτε καν να κινηθείτε ούτε σε μια σπιθαμή εδάφους του ΝΑΤΟ», προειδοποίησε χαρακτηριστικά την Μόσχα.

Ο Μπάιντεν απηύθυνε την προειδοποίηση κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Βαρσοβία. Είπε ότι οι ΗΠΑ δεσμεύονται να τηρήσουν τις υποχρεώσεις συλλογικής προστασίας που προβλέπονται στον καταστατικό χάρτη του ΝΑΤΟ «με την πλήρη ισχύ της συλλογικής μας δύναμης».

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η τρέχουσα σύγκρουση στην Ουκρανία – που δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ – δεν απαιτεί την άμεση εμπλοκή της Αμερικής.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν βρίσκονται στην Ευρώπη για να εμπλακούν σε σύγκρουση με τις ρωσικές δυνάμεις, οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται εδώ για να υπερασπιστούν τους συμμάχους του ΝΑΤΟ», σημείωσε ο αμερικανός πρόεδρος.

Την ίδια στιγμή, ο Τζο Μπάιντεν ξεκαθάρισε ότι ο λαός της Ρωσίας δεν είναι ο εχθρός.

«Πάντα μιλούσα ευθέως και ειλικρινά σε εσάς, τον ρωσικό λαό, επιτρέψτε μου να το πω αν μπορείτε να ακούσετε: Δεν είστε εχθρός μας. Αρνούμαι να πιστέψω ότι επικροτείτε τη δολοφονία αθώων παιδιών και παππούδων ή ότι δέχεστε νοσοκομεία, σχολεία, μαιευτήρια – για όνομα του Θεού – να χτυπηθούν με ρωσικούς πυραύλους και βόμβες», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Αυτή η μάχη δεν θα κερδηθεί σε λίγες ημέρες ή μήνες. Πρέπει να οπλιστούμε για μια μακρά μάχη», σημείωσε ο Τζο Μπάιντεν, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο παλάτι της Βαρσοβίας.

Και διαβεβαίωσε τους Ουκρανούς:

«Βρισκόμαστε στο πλευρό σας. Το μήνυμά μου προς το λαό της Ουκρανίας είναι ένα μήνυμα που παρέδωσα σήμερα στον υπουργό Εξωτερικών και στον υπουργό Άμυνας της χώρας, που πιστεύω ότι είναι εδώ απόψε: Είμαστε δίπλα σας. Τελεία», τόνισε ο αμερικανός πρόεδρος.

«We stand with you. Period.» @POTUS praises the people of Ukraine for their fight to preserve their freedom from Russia: https://t.co/pIOojLaXUk pic.twitter.com/FOU8EUua7Q

— CNN (@CNN) March 26, 2022