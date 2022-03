Το εργοστάσιο κατασκευής αεροπλάνων Αντόνοφ βομβάρδισαν οι ρωσικές δυνάμεις, σύμφωνα με την Ουκρανία. Μέχρι στιγμής, δεν έχει ξεκαθαρίσει πόσες είναι οι ζημιές στο συγκεκριμένο εργοστάσιο, αν και η είδηση επιβεβαιώνεται από διεθνή ΜΜΕ, ενώ έχουν κυκλοφορήσει και βίντεο στο διαδίκτυο.

Το εργοστάσιο βρίσκεται 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το κέντρο του Κιέβου.

🇷🇺🇺🇦⚡Reports about a strike on the territory of the Antonov plant in Kyiv pic.twitter.com/IDvDdMtt4i

— Akshay (@AkshayThomasMa1) March 14, 2022