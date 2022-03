Νέος βομβαρδισμός στο Κίεβο, στο προάστιο Όμπολον. Σύμφωνα με ό, τι αναφέρουν τα ουκρανικά ΜΜΕ, ο βομβαρδισμός έγινε τα ξημερώματα περίπου στις 5 η ώρα, ενώ υπάρχουν τουλάχιστον δύο νεκροί και τρεις τραυματίες.

Η πολυκατοικία κατέρρευσε μερικώς, ενώ πυροσβέστες επενέβησαν για να σβήσουν τη φωτιά που ξέσπασε. Μέχρι τώρα οι διασώστες έχουν απεγκλωβίσει 63 πολίτες, αλλά οι έρευνες συνεχίζονται στα συντρίμμια του κτιρίου.

More photos from the scene published by the State Emergency Service. pic.twitter.com/1Eh9yzOhNO

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 14, 2022