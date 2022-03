Ενα βήμα προτού η κατάσταση στην Ουκρανία λάβει ανεξέλεγκτες, πιθανότατα, διαστάσεις -αυτό ουσιαστικά που πλέον δυτικοί αξιωματούχοι αποκαλούν με το όνομά του, δηλαδή Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο- βρεθήκαμε την Κυριακή. Κι αυτό διότι οι ρωσικές δυνάμεις επέφεραν πλήγμα σε στρατιωτική βάση της δυτικής Ουκρανίας, η οποία απέχει μόλις 10 χλμ. από τα σύνορα με την Πολωνία, κράτος – μέλος του ΝΑΤΟ.

Επρόκειτο για μεγάλη στρατιωτική βάση που περιλαμβάνει κέντρο εκπαίδευσης, κυρίως για ειρηνευτικές αποστολές, ενώ θεωρείται η μεγαλύτερη στο δυτικό τμήμα της χώρας και σε αυτή γίνονταν ασκήσεις με το ΝΑΤΟ.

Αναφορές, οι οποίες όμως δεν επιβεβαιώνονται επισήμως, κάνουν λόγο για βάση η οποία από την έναρξη του πολέμου χρησιμοποιούνταν για την εκπαίδευση ξένων μαχητών και για την αποθήκευση όπλων που αποστέλλονταν στην Ουκρανία.

Το στοιχείο αυτό, εφόσον ευσταθεί, δείχνει ότι η επίθεση της Ρωσίας δεν ήταν καθόλου τυχαία καθώς, μία μέρα πριν, είχε σταλεί προειδοποίηση από τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Ριαμπκόφ, πως τα δυτικά φορτία όπλων στην Ουκρανία αποτελούσαν «νόμιμους στόχους».

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της πόλης Λβιβ, οι νεκροί από την επίθεση ανέρχονται πλέον σε 35 (αρχικώς είχαν αναφερθεί 9) και οι τραυματίες σε 134, με δυτικούς αναλυτές να ερμηνεύουν το ρωσικό χτύπημα ως νέα κλιμάκωση του πολέμου.

Με τις ρωσικές δυνάμεις -για 18η συνεχή ημέρα- να σφυροκοπούν πολλές πόλεις – κλειδιά της Ουκρανίας και να βρίσκονται μια ανάσα από την εισβολή στο Κίεβο, οι δυτικές δυνάμεις ήταν μέχρι σήμερα εξαιρετικά προσεκτικές για να αποφύγουν την άμεση σύγκρουση με τον ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, τον άνθρωπο που ελέγχει το μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο και δεν έχει κανέναν ενδοιασμό να καυχιέται γι’ αυτό.

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας ήδη προμηθεύουν αμυντικά όπλα και άλλο υλικό, αλλά έχουν αποκλείσει την ιδέα της επιβολής ζώνης απαγόρευσης πτήσεων. Παρέχουν συστήματα αεράμυνας, αλλά αρνούνται να στείλουν μαχητικά αεροσκάφη, ενώ καμία χώρα δεν προσφέρθηκε να στείλει στρατεύματα.

Η Ουκρανία χαρακτήρισε τη ρωσική αεροπορική επιδρομή «τρομοκρατική επίθεση» και απηύθυνε εκ νέου έκκληση για ζώνη απαγόρευσης πτήσεων.

Σε ανάρτησή του στο twitter, ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Ολέξιι Ρέζνικοφ, σημείωσε ότι «η Ρωσία επιτέθηκε στο Διεθνές Κέντρο Ειρήνης και Ασφάλειας κοντά στο Λβιβ. Ξένοι εκπαιδευτές εργάζονται εδώ. Πρόκειται για νέα τρομοκρατική επίθεση κατά της ειρήνης και της ασφάλειας κοντά στα σύνορα ΕΕ-ΝΑΤΟ. Πρέπει να ληφθούν μέτρα για να σταματήσει αυτό. Κλείστε τον ουρανό!».

Σημειώνεται ότι οι δυτικοί ηγέτες έχουν επανειλημμένα απορρίψει την πρόταση για ζώνη απαγόρευσης πτήσεων, καθώς θεωρούν ότι κάτι τέτοιο θα συνεπαγόταν την κατάρριψη ρωσικών μαχητικών από το ΝΑΤΟ και τον κίνδυνο μεγάλης κλιμάκωσης που θα μπορούσε ουσιαστικά να εξελιχθεί σε παγκόσμια σύγκρουση, κάτι το οποίο επανέλαβε σήμερα ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι.

Δεν θα είχε νόημα «αυτός ο πόλεμος να κλιμακωθεί μεταξύ δύο πυρηνικών δυνάμεων» ήταν κάποια από τα λόγια του.

Οι ΗΠΑ διευκρίνισαν πως κανένα μέλος του προσωπικού τους δεν βρισκόταν στο σημείο τη στιγμή της επίθεσης, ενώ αντίστοιχη διαβεβαίωση έγινε και από αξιωματούχο του ΝΑΤΟ. Ωστόσο εύλογα διερωτάται κανείς τι θα γινόταν σε περίπτωση που το χτύπημα επέφερε πλήγμα σε έδαφος κράτους – μέλους του ΝΑΤΟ και ποια θα είναι η αντίδραση της Συμμαχίας στη ρωσική κλιμάκωση.

Αξίζει να σημειωθεί πως η γεωγραφική θέση του Λβιβ, στα δυτικά της Ουκρανίας, έχει καταστήσει την πόλη βασικό κόμβο για την παροχή τόσο ανθρωπιστικής όσο και στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία από το ΝΑΤΟ.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Marcin Przydacz, μίλησε στο Sky News για την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς τη εξαιρετικά προκλητική δεδομένου ότι σημειώθηκε λίγα μόλις χιλιόμετρα από τα σύνορα της χώρας του με την Ουκρανία.

Όπως είπε, δε, πρόκειται για χτύπημα που έγινε «πολύ κοντά σε συνοριακό σημείο διέλευσης, όπου χιλιάδες πρόσφυγες φεύγουν από την Ουκρανία για να βρουν καταφύγιο στην Πολωνία».

«Πιστεύω ότι ο ρωσικός στρατός γνωρίζει πολύ καλά πού βρίσκονται τα σύνορα. Και αυτά δεν είναι μόνο σύνορα μεταξύ Πολωνίας και Ουκρανίας, αλλά μεταξύ του ΝΑΤΟ και μιας μη ΝΑΤΟϊκής χώρας».

Ο κ. Przydacz ζήτησε περισσότερη υποστήριξη από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ με τη μορφή εξοπλισμού και αποστολής στρατευμάτων στην Πολωνία «για να δείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι να αμυνθούμε και είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τη Ρωσία».

«Δεν θέλουμε κανένα πόλεμο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να υποστηρίξουμε την Ουκρανία τώρα για να σταματήσει αυτή τη σφαγή που διεξάγει η Ρωσία σε αμάχους» πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο ρωσικός στρατός έκανε λόγο για επίθεση κατά την οποία σκότωσε «ξένους μισθοφόρους».

«Συνεπεία αυτού του πλήγματος, έως 180 ξένοι μισθοφόροι και σημαντική ποσότητα ξένων όπλων εξουδετερώθηκαν» δήλωσε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, ‘Ιγκορ Κονατσένκοφ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, τα πυρά κατέστρεψαν ένα κέντρο εκπαίδευσης για ξένους μαχητές, καθώς και έναν χώρο αποθήκευσης όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού που παραδόθηκαν στην Ουκρανία.

Αυτά τα πλήγματα είναι το έργο «όπλων μεγάλης εμβέλειας υψηλής ακρίβειας» πρόσθεσε ο ‘Ιγκορ Κονατσένκοφ, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις. «Η εξουδετέρωση ξένων μισθοφόρων που φτάνουν στην Ουκρανία θα συνεχιστεί» κατέληξε, με τον κίνδυνο -όσο μαίνεται ο πόλεμος- κάποιο από τα χτυπήματα να μην είναι «χειρουργικό» να ελλοχεύει.

New footage from #Yavoriv International ‘Peacekeeping’ and Security Centre (IPSC) and Military Range in #Lviv region, 25 km from border with Poland, used by western instructors, which was hit by #Russian missiles earlier this day.

Commenter: ‘holy f*ck!»#Ukraine pic.twitter.com/4benEoP5Wz

— White Swan (@SDyorin) March 13, 2022