Όταν το Σάββατο αργά το βράδυ οι αρχές του Μαρόκου ανακοίνωσαν ότι ο 5χρονος Rayan που είχε πέσει σε πηγάδι και επί 5 ημέρες προσπαθούσαν να σώσουν, είναι νεκρός, ο κόσμος που παρακολουθούσε με αγωνία το περιστατικό, πάγωσε.

Σήμερα που έγινε η κηδεία του χιλιάδες άνθρωποι σχημάτισαν ένα ανθρώπινο ποτάμι βουβό, γεμάτο πόνο για τον χαμό του μικρού παιδιού. Η κηδεία του Rayan, έγινε στο χωριό του, το χωριό Ιγκχράν στο Βόρειο Μαρόκο. Μάλιστα ώρες νωρίτερα οι άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στο δρόμο που οδηγούσε από το χωριό στο κοιμητήριο.

Οι άνθρωποι δεν είχαν λόγια για να περιγράψουν τον πόνο που ένιωσαν και οι ίδιοι για τον χαμό του παιδιού. «Είμαι πάνω από 50 ετών και δεν έχω δει ποτέ τόσους ανθρώπους σε μια κηδεία. Ο Rayan είναι ο γιος όλων μας» ήταν τα λόγια τους.

Κάποιοι άλλοι είπαν: «Ο θάνατος του Rayan ανανέωσε την πίστη στην ανθρωπότητα, καθώς άνθρωποι διαφορετικών γλωσσών και από διαφορετικές χώρες εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους»



Ο κόσμος ήταν τόσος πολύς που δεν χωρούσε στο νεκροταφείο. Μάλιστα είχαν στηθεί και δυο μεγάλες σκηνές μπροστά από το σπίτι της οικογένειας του 5χρονου και εκεί ο κόσμος εξέφραζε τα συλλυπητήρια του προς τους γονείς του.



Ο θάνατος του παιδιού και ο τρόπος που έγινε συγκλόνισε τους πάντες. Τα συλλυπητήρια προς τους γονείς του Rayan έστειλαν μεταξύ άλλων ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Πάπας Φραγκίσκος.



Η σορός του 5χρονου ανασύρθηκε αφού οι διασώστες κατάφεραν να σκάψουν ένα τούνελ στην πλαγιά ενός βουνού, προς τον πάτο του πηγαδιού. Και ήταν μια δύσκολη δουλειά αφού κινδύνευαν και οι ίδιοι οι διασώστες να καταρρεύσει το τούνελ και να καταπλακωθούν.

VIDEO: The parents of «little Rayan» express their sorrow after emergency crews found the five-year-old boy dead at the bottom of a well in a tragic end to a five-day rescue operation that gripped the nation and the world pic.twitter.com/2mioD5OqWi

— AFP News Agency (@AFP) February 7, 2022