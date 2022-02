Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά Ουκρανικό drone εξαπέλυσε επίθεση κατά θέσεων του Ρωσικού στρατού στην αυτοανακηρυχθείσα Λαϊκή Δημοκρατία του Ντόνετσκ.

Η επίθεση έγινε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα και όπως μεταδίδει το Russia Today υπάρχει και ένας νεκρός Ρώσος στρατιώτης.

⚡️Military personnel ‘killed’ after Ukrainian drone strike on the frontline in Eastern Ukraine

One person has been killed Tuesday, according to the head of the self-declared Donetsk People’s Republic (DPR). (Reports)

