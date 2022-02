Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι έξι τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε σε κτίριο στην ανατολική Αλγερία, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της χώρας.

Η έκρηξη, που αποδίδεται σε διαρροή εγκατάστασης αερίου, σημειώθηκε στην πόλη Αΐν Ουλμένε. Αμέσως ξέσπασε πυρκαγιά, η οποία εξαπλώθηκε σε γειτονικά κτίρια.

Σε βίντεο, που δημοσιοποιήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφονται οι σκηνές πανικού που εκτυλίχθηκαν, με αλυσιδωτές εκρήξεις να συγκλονίζουν τη συνοικία.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της Πολιτικής Προστασίας, τα θύματα είναι τρεις γυναίκες, δύο άνδρες και τρία παιδιά. Άλλοι έξι άνθρωποι υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα και χρειάστηκε να διακομιστούν στο νοσοκομείο.

Η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου Sonelgaz ανέφερε πως η έκρηξη σημειώθηκε μέσα σε εργαστήριο παρασκευής αρωμάτων.

#Algeria #Algerie : Horrifying fire engulfing several houses in city of Setif – 3 children are among at least 8 people who have died – fire caused by explosion in ground floor space containing substances used to make cosmetics #الجزائر #سطيف pic.twitter.com/JsFM15t7co

— sebastian usher (@sebusher) February 1, 2022