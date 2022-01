Συνάντηση με τον Αμερικανό πρέσβη Τζέφρι Πάιατ πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης είχαν εκτενή συνομιλία για την στρατηγική συνεργασία Ελλάδας- ΗΠΑ, καθώς και για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συζήτησή τους αύριο, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

«Εξαιρετικό να ξεκινάμε μια φιλόδοξη χρονιά συνεργασίας με το Νίκο Δένδια, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και της σταθερότητας στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για την κυριαρχία της Ουκρανίας», ανέφερε από την πλευρά του ο πρέσβης των ΗΠΑ.

«Συζητήσαμε για την επιτάχυνση των κοινών μας στόχων για ειρήνη και ευημερία, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο».

Great to launch an ambitious year of partnership w/ @NikosDendias, underscoring the importance of solidarity & stability in Europe including support for Ukraine’s sovereignty. We discussed accelerating our shared goals for peace & prosperity, including EastMed energy cooperation. pic.twitter.com/KtCuP4M1oP

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) January 18, 2022