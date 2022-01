Την ανάπτυξη «ειρηνευτικών δυνάμεων» στο Καζακστάν αποφάσισε πριν από λίγο ο Οργανισμός του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας (CSTO), όπως μεταδίδει το πρακτορείο Sputnik και η Jerusalem Post.

Η αποστολή τους, αναφέρεται, θα είναι για περιορισμένο διάστημα, με στόχο την σταθεροποίηση της κατάστασης στην χώρα της Κεντρικής Ασίας, που πλέον βρίσκεται αντιμέτωπη με τις χειρότερες ταραχές εδώ και μία δεκαετία.

