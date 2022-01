Νεκρός είναι ο ορειβάτης Μπιρκάν Ουζούν, ο οποίος είχε ανεβάσει τη σημαία των Τουρκοκυπρίων στο όρος Βίνσον, το υψηλότερο σημείο της Ανταρκτικής που φτάνει τα 4.892 μέτρα.

Σύμφωνα με τα τουρκοκυπριακά ΜΜΕ, ο Ουζούν κατά την επιστροφή του στις ΗΠΑ, πήγε για σκι αλλά έχασε τη ζωή του μετά από χιονοστιβάδα.

Σχετική ανάρτηση για τον θάνατο του ορειβάτη έκανε ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, Ερσίν Τατάρ.

Ο 28χρονος Ουζούν γεννήθηκε στη Μόρφου και εργαζόταν ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε εταιρεία στο Σιατλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχε δηλώσει ότι στόχος του ήταν να αναρριχηθεί στα ψηλότερα σημεία και των εφτά ηπείρων.

Rest in peace Birkan Uzun 😔🙏 After achieving such an incredible feat by waving the TRNC flag at the highest summit in Antartica, Birkan has sadly passed away in a skiing accident. Our condolences go out to this family 🤲#BirkanUzun #TurkishCypriot #TRNC pic.twitter.com/xEQZXxoNlu

— Y.T.C (@Young_Turk_Cyp) January 1, 2022