Νεκρός είναι ο ορειβάτης Μπιρκάν Ουζούν, ο οποίος είχε ανεβάσει τη σημαία των Τουρκοκυπρίων στο όρος Βίνσον, το υψηλότερο σημείο της Ανταρκτικής που φτάνει τα 4.892 μέτρα.

Καταπλακώθηκε από χιονοστιβάδα

Σύμφωνα με τα τουρκοκυπριακά ΜΜΕ, ο Ουζούν κατά την επιστροφή του στις ΗΠΑ, πήγε για σκι αλλά έχασε τη ζωή του μετά από χιονοστιβάδα.

Σχετική ανάρτηση για τον θάνατο του ορειβάτη έκανε ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, Ερσίν Τατάρ.

Ο 28χρονος Ουζούν γεννήθηκε στη Μόρφου και εργαζόταν ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε εταιρεία στο Σιατλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχε δηλώσει ότι στόχος του ήταν να αναρριχηθεί στα ψηλότερα σημεία και των εφτά ηπείρων.

Αναρτήσεις για τον θάνατο του Ουζούν

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