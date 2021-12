Με το να προστατεύει καθένας τον εαυτό του από τον κοροναϊό, προστατεύει και τους γύρω του, αναφέρει η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου με ανάρτησή της στο twitter, τονίζοντας ότι ο εμβολιασμός και η τήρηση των μέτρων προστασίας είναι «το καλύτερο δώρο για την Πρωτοχρονιά». Πιο συγκεκριμένα, η κ. Κυριακίδου σημειώνει:

«Το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στους αγαπημένους σας και σε όλους γύρω σας για την Πρωτοχρονιά είναι να εμβολιαστείτε και να κάνετε την ενισχυτική δόση όταν είναι δυνατόν, να σέβεστε τα υγειονομικά μέτρα, να αποφεύγετε χώρους με συνωστισμό, να κρατάτε αποστάσεις ασφαλείας και να φοράτε μάσκα.

Η προστασία του εαυτού σας έναντι της COVID19 προστατεύει τους άλλους».

The best gift you can give your loved ones and everyone around you for New Year is to👇

💉Get vaccinated & boosted when possible.

🤧😷 Respect health measures, avoid crowded places, keep safe distance, wear a mask.

Protecting yourself against #COVID19 is protecting others. pic.twitter.com/4ojSrprQCa

