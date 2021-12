Ακόμη πιο βαρύς έγινε ο απολογισμός της νέας τραγωδίας, της τέταρτης μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα, με μετανάστες η οποία σημειώθηκε χθες Παρασκευή ανοιχτά της Πάρου, όταν ιστιοφόρο που μετέφερε τουλάχιστον 80 ανθρώπους αναποδογύρισε, με αποτέλεσμα να έχουν χάσει τη ζωή τους έως τώρα τουλάχιστον 16 εξ αυτών (12 άνδρες, 3 γυναίκες και βρέφος).

Το λιμενικό σώμα διέσωσε από το ναυάγιο του σκάφους 63 από τους επιβαίνοντες στο ιστιοφόρο (61 άνδρες, 2 γυναίκες). Μεταφέρθηκαν όλοι με ασφάλεια στην Πάρο.

Οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή συνεχίζονται.

«Τις τελευταίες ημέρες έχει ενταθεί η εγκληματική δράση κυκλωμάτων διακινητών, που αδιαφορούν για την ανθρώπινη ζωή,» δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης.

Και πρόσθεσε πως οι μετανάστες που χάθηκαν είναι «τα θύματα αδίστακτων δολοφόνων που αφήνονται να δρουν ανεξέλεγκτα στην Τουρκία».

Η νέα τραγωδία – ανάμεσα στις πολλές – γράφτηκε στα παγωμένα νερά του Αιγαίου, 5 μόλις ναυτικά μίλια βορειοδυτικά της Πάρου.

Φωτογραφία: Το σκάφος που μετέφερε τους μετανάστες αναποδογυρισμένο στα ανοιχτά της Πάρου

Σε σκάφος στο οποίο επέβαιναν πάνω από 80 πρόσφυγες και μετανάστες με προορισμό την Ιταλία, σημειώθηκε εισροή υδάτων με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να πέσουν στη θάλασσα, παλεύοντας να σωθούν.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κάλεσαν σε βοήθεια μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης 112 και αμέσως δόθηκε εντολή από τον Θάλαμο Επιχειρήσεων του υπουργείου Ναυτιλίας να ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Σε αυτήν συμμετέχουν 1 πλοίο ανοιχτής θαλάσσης, 4 πλοία του Λιμενικού και επιβατηγό πλοίο, δύναμη του λιμενικού και ομάδα βατραχανθρώπων, C 130, και 9 παραπλέοντα πλοία.

Παρά τις συντονισμένες, πολύωρες προσπάθειες και τις καλές καιρικές συνθήκες δεν κατάφεραν ν΄ αποτρέψουν τον τραγικό θάνατο τόσων ανθρώπων που, απλώς, ονειρεύτηκαν μια καλύτερη ζωή.

Οπως μεταδίδει το parianostypos, στη διάρκεια της επιχείρησης ανοιχτά της Πάρου, φωτοβολίδες και πτητικά μέσα ήταν ορατά από το λιμάνι του νησιού, στο οποίο ανέμεναν δύο ασθενοφόρα και όχημα για να παραλάβει τις σορούς.

Οπως σημειώνει στο Twitter ο λογαριασμός alarm phone, ο οποίος παρέχει ανεξάρτητη υποστήριξη για τους ανθρώπους που διασχίζουν τη Μεσόγειο Θάλασσα με προορισμό την Ευρώπη, το σκάφος ξεκίνησε από την Τουρκία και είχε προορισμό την Ιταλία. Πήρε νερά και οι επιβαίνοντες σε αυτό βρέθηκαν στη θάλασσα.

Φωτογραφία: Τυλιγμένοι με κουβέρτες οι διασωθέντες μετανάστες στο λιμάνι της Πάρου

Φωτογραφίες parianostypos.gr

Στο ίδιο tweet γίνεται αναφορά για 88 μετανάστες: «88 άνθρωποι βρίσκονται σε κίνδυνο στο Αιγαίο. Μας ειδοποίησαν για ένα ακόμη ναυάγιο ενός σκάφους στο δρόμο από την Τουρκία προς την Ιταλία. Το νερό μπαίνει μέσα στο σκάφος και υπάρχουν ήδη άνθρωποι στο νερό».

BREAKING: 88 people in distress in the #Aegean. We were alerted to yet another shipwreck of a boat on the way from Turkey to Italy. Water is coming into the boat and there are people in the water already!@HCoastGuard is informed. We urge them to rescue now! pic.twitter.com/1FyOXdoUVc

— Alarm Phone (@alarm_phone) December 24, 2021