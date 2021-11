Την πειθώ του επιστράτευσε ο βρετανός υπουργός Υγείας, Σατζίντ Τζάβιντ, προκειμένου να πείσει δημοσιογράφο, ο οποίος του έπαιρνε συνέντευξη έξω από εμβολιαστικό κέντρο, να εμβολιαστεί.

Μάλιστα, ο Τζάβιντ συνόδευσε τον Τζον Κρεγκ μέσα στο εμβολιαστικό κέντρο του Νοσοκομείου Σεντ Τόμας, όπου βρισκόταν.

Συγκεκριμένα, την ώρα που οι δυο τους ήταν έτοιμοι για τη ζωντανή σύνδεση, και ενώ η κάμερα ήδη βιντεοσκοπούσε, ο υπουργός ρώτησε τον δημοσιογράφο αν έχει κάνει την ενισχυτική δόση.

«Οχι, είμαι 64 και ακόμη δεν την έχω κάνει» απάντησε ο Κρεγκ. «

Δεν την έχετε κάνει; Γιατί όχι;» συνέχισε ο Τζάβιντ.

«Εν μέρει, επειδή κόλλησα Covid στις ενδιάμεσες εκλογές του Hartlepool. Και δεν είχα κάνει τη δεύτερη (δόση) μέχρι τις 14 Ιουνίου» εξήγησε ο Κρεγκ. «Ετσι, σύμφωνα με τον κανόνα των έξι μηνών, θα πρέπει να περιμένω μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου».

«Ναι, αλλά σύμφωνα με τον καινούργιο κανονισμό, θα είστε εντάξει» απάντησε ο υπουργός.

«Μα πρέπει να πάω πίσω στο γραφείο αμέσως μετά τη συνέντευξη» τού είπε ο Κρεγκ.

«Μην ανησυχείς για το γραφείο, θα τους ειδοποιήσω εγώ» απάντησε ο Τζάβιντ. «Απλώς μπείτε και κάντε το, μου το υπόσχεστε; Θέλετε να έρθω μαζί σας;» τον ρώτησε και, αφού ο δημοσιογράφος αποδέχθηκε την πρόταση, προχώρησαν μαζί προς το εμβολιαστικό κέντρο.

Watch as Health Secretary @sajidjavid persuades Sky’s chief political correspondent @joncraig to get his booster jab while the pair were preparing for an interview at St Thomas’ Hospital vaccination centre.

— Sky News (@SkyNews) November 29, 2021