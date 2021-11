Ο αμερικανός συγγραφέας Νόα Γκόρντον, γνωστός κυρίως για τα έργα του στα οποία καταπιάστηκε με την ιστορία της ιατρικής και του ιουδαϊσμού, πέθανε χθες Δευτέρα σε ηλικία 95 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

«Με βαθιά θλίψη, η οικογένεια του Νόα Γκόρντον ανακοινώνει τον θάνατό του την 22η Νοεμβρίου 2021» στο σπίτι του, ανέφερε σε ανακοίνωσή της που αναρτήθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Νόα Γκόρντον γιόρτασε αυτό τον μήνα «τα 95α του με μεγάλη ικανοποίηση» καθώς εκτιμούσε τη «μακρά και καρποφόρα ζωή» του.

«Η ζωή και το έργο του Νόα άγγιζαν τη ζωή εκατομμυρίων αναγνωστών σε όλο τον κόσμο» και «η δουλειά του είναι ακόμη ζωντανή», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Τα έργα του και η πορεία του ως δημοσιογράφος

Γεννημένος την 11η Νοεμβρίου 1926 στην πολιτεία της Μασαχουσέτης (βορειοανατολικές ΗΠΑ), ο Νόα Γκόρντον, αμερικανός εβραίος, υπηρέτησε στον αμερικανικό στρατό ξηράς στα τέλη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, προτού αρχίσει να σπουδάζει ιατρική – την οποία εγκατέλειψε για τη δημοσιογραφία.

Δούλεψε για τη Boston Herald τη δεκαετία του 1950, έφθασε να γίνει διευθυντή του περιοδικού Science, κατόπιν ξανάγινε ανεξάρτητος δημοσιογράφος και πεζογράφος.

Το πρώτο του μυθιστόρημα, «Ο ραβίνος» (The Rabbi, 1965), αντλεί κυρίως από τις εμπειρίες της ζωής ρου. Θα αφιέρωνε επίσης άλλο ένα βιβλίο του στον ιουδαϊσμό, το «Ο τελευταίος Εβραίος» (The Last Jew, 2000).

Θα γνώριζε την επιτυχία το 1986, με το έργο του «Ο θεραπευτής» (The Physician), τον πρώτο τόμο μιας τριλογίας στην οποία αφηγείτο τη ζωή τον 11ο αιώνα του Ρόμπερτ Τζέρεμι Κόουλ, από τα παιδικά του χρόνια στην Αγγλία ως τις σπουδές ιατρικής που έκανε στο Ισφαχάν, στην Περσία, στο πλευρό του Αβικέννα.

Το τελευταίο μυθιστόρημα του Νόα Γκόρντον τυπώθηκε το 2012, είχε τον τίτλο «Ο οινοποιός» (The Winemaker), κι εκτυλίσσεται στην Καταλονία του 19ου αιώνα.

Πηγή: ΑΠΕ