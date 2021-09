Η μυστηριώδης εξαφάνιση μιας νεαρής Νεοϋορκέζας, που κατέγραφε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το ταξίδι στις ΗΠΑ με ένα βαν, προκαλεί το έντονο ενδιαφέρον των Αμερικανών, την ώρα που ένα βίντεο της αστυνομίας, το οποίο είδε την Πέμπτη το φως της δημοσιότητας, φέρνει σε δύσκολη θέση τον αρραβωνιαστικό της.

Η 22χρονη Γκαμπριέλ Πετίτο είχε φύγει από τη Νέα Υόρκη τον Ιούλιο με τον σύντροφό της, Μπράιαν Λόντρι, 23 ετών, ξεκινώντας ένα ταξίδι με ένα φορτηγάκι, που επρόκειτο να διαρκέσει τέσσερις μήνες και τους σταθμούς τού οποίου μοιραζόταν συχνά το ζευγάρι με τους χρήστες του Instagram και του YouTube, όπου αναρτούσε φωτογραφίες και βίντεο.

Κατά τη διάρκεια αυτού του road trip, με φόντο εντυπωσιακά τοπία σε εθνικά πάρκα της αμερικανικής Δύσης, διακρίνεται η ξανθιά κοπέλα με τα γαλάζια μάτια να διασχίζει έναν ποταμό σε κάποιο φαράγγι ή να κατεβαίνει από αμμόλοφους.

Ωστόσο, μονάχα ο Μπράιαν Λόντρι επέστρεψε στην οικία τους στη Φλόριντα την 1η Σεπτεμβρίου, δηλαδή δέκα ημέρες προτού η οικογένεια της Γκάμπριελ αναφέρει την εξαφάνισή της, σύμφωνα με την αστυνομία του Νορθ Πορτ, όπου το ζευγάρι διαμένει.

Τη νεαρή γυναίκα, η τελευταία επαφή της οποίας με την οικογένειά της ήταν στα τέλη Αυγούστου, την είχαν δει τελευταία φορά στο μεγαλοπρεπές εθνικό πάρκο Γκραντ Τέτον, στο Ουαϊόμινγκ.

Ο Μπράιαν Λόντρι δεν «εκδήλωσε καμία βούληση να απαντήσει στις ερωτήσεις των ερευνητών» και δεν «παρείχε χρήσιμες πληροφορίες», σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία ανακοίνωσε ότι τον θεωρεί «πρόσωπο ενδιαφέροντος για την έρευνα», χωρίς ωστόσο, μέχρι στιγμής, να τον κατονομάζει επισήμως ως ύποπτο.

Απόδειξη του ενδιαφέροντος των ΜΜΕ για την υπόθεση είναι το γεγονός ότι η αστυνομία του Νορθ Πορτ παραχώρησε συνεντεύξεις σε «όλα τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα και σε περίπου 60 μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες 48 ώρες».

«Ο Μπράιαν αρνείται να πει στην οικογένεια της Γκάμπι, πού την είδε για τελευταία φορά. Ο Μπράιαν αρνείται επίσης να εξηγήσει γιατί άφησε την Γκάμπι μόνη και οδήγησε το βανάκι έως τη Φλόριντα. Πρόκειται για κρίσιμα ερωτήματα, που απαιτούν άμεσες απαντήσεις», σημειώνει η οικογένεια της 22χρονης σε ένα δελτίο Τύπου.

Η αστυνομία του Μόαμπ, μιας μικρής πόλης στη Γιούτα, είχε επέμβει στις 12 Αυγούστου σε ένα περιστατικό που φαινόταν να πρόκειται για μια διαμάχη μεταξύ του ζευγαριού, μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Η νεαρή γυναίκα εμφανίζεται πολύ συγκινημένη σε ένα βίντεο που κατέγραψε η κάμερα, την οποία έφερε στη στολή του ένας αστυνομικός και το οποίο έδωσαν στη δημοσιότητα οι δυνάμεις επιβολής του νόμου.

