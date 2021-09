Φανταστείτε να βρίσκεστε μες στην θάλασσα για 14 ώρες και να έχετε χαθεί. Το έζησε ένας άτυχος 24χρονος στην Ιρλανδία.

Τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε περιγράφει ο επί περίπου 14 ώρες αγνοούμενος που ευτυχώς σώθηκε.

Ο 24χρονος κολυμβητής, εξουθενωμένος κι έχοντας διανύσει αρκετά μίλια κολυμπώντας, τρομοκρατήθηκε όταν είδε πτερύγια καρχαριών να εμφανίζονται στην επιφάνεια της θάλασσας.

«Καθώς κολυμπούσα, είδα μαύρα πτερύγια στη θάλασσα. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν γιατί δεν έψαξα πρώτα αν η Βόρεια Ιρλανδία έχει καρχαρίες», είπε χαρακτηριστικά στην εφημερίδα Sun.

Και προσέθεσε:

Εθελοντές του RNLI τον εντόπισαν εξαντλημένο ανάμεσα στα δελφίνια στη θάλασσα κοντά στο Καστλγκρέγκορι.

Η εξαφάνιση του 24χρονου, ο οποίος είχε πάει για κολύμπι στα ανοιχτά των ακτών της Ιρλανδίας, αναφέρθηκε όταν βρέθηκαν τα ρούχα του στην παραλία.

Scottish Dolphins swam around a man lost at sea until a rescue team reached him and saved him! pic.twitter.com/X6ihyJtvHX

— seaspiracy (@seaspiracy) September 3, 2021