Η Γερμανία, με τις Φραντσίσκα Μπράουσε, Λίσα Μπρενάουερ, Λίσα Κλέιν και Μίεκε Κρόγκερ, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο ομαδικό πουρσουίτ, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, επικρατώντας στον τελικό της Βρετανίας (Κέιτι Άρτσιμπαλντ, Νία Έβανς, Λάουρα Κένι, Τζόσι Νάιτ, Έλινορ Μπάρκερ) και σημειώνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ με χρόνο 4:04.242.

Το χάλκινο μετάλλιο, κατέκτησαν οι ΗΠΑ (Κλόι Ντίγκερτ, Μέγκαν Τζάστραμπ, Τζένιφερ Βαλέντε, Έμα Γουάιτ, Λίλι Γουίλιαμς).

Η τελική κατάταξη:

1. Γερμανία ΧΡΥΣΟ

2. Βρετανία ΑΣΗΜΕΝΙΟ

3. ΗΠΑ ΧΑΛΚΙΝΟ

4. Καναδάς

5. Αυστραλία

6. Ιταλία

7. Γαλλία

8. Νέα Ζηλανδία

#GER win #gold in the women’s #CyclingTrack team pursuit!

Congratulations to #TeamD on a great win and a World Record! 👏

#StrongerTogether | #Tokyo2020 | @UCI_Track pic.twitter.com/A4UAPPP6NL

— Olympics (@Olympics) August 3, 2021