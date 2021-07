Mία έκταση 174.643 τετραγωνικών μέτρων εντός των Βαρωσίων αποστρατιωτικοποιείται μετά τις σημερινές δηλώσεις του Τούρκου πρόεδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Μάλιστα, στην περιοχή αυτή εντός της περίκλεισης πόλης της Αμμοχώστου υπάρχουν ιδιωτικά ακίνητα που ανήκουν σε 36 Ελληνοκύπριους, οι οποίοι έχουν υποβάλει ήδη αίτηση στην Επιτροπή Ακίνητης Ιδιοκτησίας και μπορούν να τους επιστραφούν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκοκυπριακής «Κίμπρις Ποστασί», πρόκειται για την περιοχή του Αγίου Νικόλα και καλύπτει τα περίχωρα της μεγάλης εκκλησίας στην είσοδο του Βαρωσιού.

Η απόφαση για την αποστρατικοποίηση της περιοχής, που αποτελεί το 3.5% της πόλης-φάντασμα, ελήφθη στο «υπουργικό συμβούλιο» της ψευδο-κυβέρνησης που συνήλθε στις 16 Ιουλίου.

Η περιοχή του Αγίου Νικόλα προστίθεται στην λίστα των ήδη «ανοιχτών» περιοχών του Βαρωσιού, η οποία συμπεριλαμβάνει την Οδό Δημοκρατίας, το Τέμενος Μπιλάλ Αγά και την Οδό Κένεντυ.

Η «Κίμπρις Ποστασί» αναφέρει ακόμη ότι μετά την λήψη της νέας απόφασης ακολουθεί η αφαίρεση των συρματοπλεγμάτων από τα περίχωρα του Αγίου Νικόλα του Βαρωσιού.

Οι σιδερένιοι φράχτες γύρω από την περιοχή, που αποστρατικοποιείται και ανοίγει, θα αφαιρεθούν. Επίσης, η περιοχή πέρα από τις λεωφόρους Δημοκρατίας και Κένεντι,, όπου υπάρχουν ιδιωτικές περιουσίες και ακόμη δεν δέχονται επισκέπτες, θα ανοίξουν προς το κοινό.

Σύμφωνα με το τ/κ δημοσίευμα τα ιδιωτικά ακίνητα στην περιοχή, τα οποία έχουν αφαιρεθεί από «στρατιωτικό καθεστώς», θα επιστραφούν σε 36 Ελληνοκύπριους, οι οποίοι έχουν υποβάλει ήδη αίτηση στην «Επιτροπή Ακίνητης Ιδιοκτησίας».

Το τ/κ δημοσίευμα ολοκληρώνεται με την υπενθύμιση ότι στο Βαρώσι οι ε/κ ιδιοκτήτες περιουσιών έχουν τρεις επιλογές, την επιστροφή, την αποζημίωση ή την ανταλλαγή περιουσιών.

Νωρίτερα εξάλλου, κατά τη στρατιωτική παρέλαση για την μαύρη επέτειο του «Αττίλα», ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε τους Ελληνοκυπρίους να κάνουν αιτήσεις στην επιτροπή που έχει συστήσει το ψευδοκράτος για να πάρουν πίσω τις περιουσίες τους, υπό τον όρο βέβαια, ότι θα αναγνωρίσουν την Τουρκοκυπριακή διοίκηση.

«Δεν έχουμε μάτια για τη γη κανενός», είπε τονίζοντας πως η περιοχή θα γίνει σύμβολο ευημερίας στην περιοχή.

