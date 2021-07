Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της απόσυρσης του Βασίλη Σπανούλη από την ενεργό δράση, η Μπασκόνια αποχαιρέτησε τον θρυλικό γκαρντ του Ολυμπιακού με μια ανάρτηση της στα social media.

Ο «Kill Bill» το απόγευμα του Σαββάτου (26/6) γνωστοποίησε την απόφασή του να βάλει τέλος στην σπουδαία του καριέρα και η ισπανική ομάδα είπε το δικό της «αντίο» στον επί επί σειρά ετών αρχηγό της πειραϊκής ομάδας.

«Συγχαρητήρια Βασίλη Σπανούλη για την θρυλική σου καριέρα. Ήταν τιμή μας που σε απολαύσαμε ως αντίπαλο. Καλή τύχη στο μέλλον σου», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μπασκόνια στην ανάρτηση της στο twitter.

🙌🏽 Congratulations Vassilis Spanoulis on a legendary career! 💎

It has been an honour to enjoy you as an opponent 💪🏽🏀

Best of luck in your future! pic.twitter.com/TIefv3lff6

— TD Systems Baskonia (@Baskonia) June 26, 2021