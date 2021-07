Ο Βασίλης Σπανούλης με ανάρτησή του στα social media ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ενεργό δράση.

Ο επί σειρά ετών αρχηγός της πειραϊκής ομάδας σε μήνυμα που ανέβασε το απόγευμα του Σαββάτου (26/6) στο Instagram, γνωστοποίησε την απόφασή του να βάλει τέλος στην σπουδαία του καριέρα του, σε ηλικία 39 ετών.

Μετά το αντίο του Kill Bill, η Ένωση παικτών της Euroleague υποκλίθηκε στον Βασίλη Σπανούλη τονίζοντας ότι: Tι καριέρα! Ήσουν έμπνευση για πολλούς νέους παίκτες και θα παραμείνεις ένας θρύλος του αθλήματος. Θα λείψεις από το μπάσκετ. Καλή τύχη στα επόμενα βήματα της ζωής του, Βασίλη Σπανούλη».

What a career! You inspired many young players and will remain a true legend of our game. The game will miss you. Best of luck in the next steps of your life Vassilis Spanoulis 🙏 pic.twitter.com/7brd98LLac

— EuroLeague Players Association (@the_ELPA) June 26, 2021