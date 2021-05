Σε κόλαση έχει μετατραπεί για άλλη μια φορά η Λωρίδα της Γάζας, με το σφυροκόπημα από το Ισραήλ να συνεχίζεται για 8η μέρα. Την ίδια στιγμή, το Συμβούλιο του ΟΗΕ για τρίτη φορά δεν εξέδωσε ψήφισμα μετά από παρέμβαση των ΗΠΑ.

Οι νεκροί στη Γάζα έχουν φτάσει τουλάχιστον τους 200, ανάμεσά τους 59 παιδιά, ενώ 1.300 είναι οι τραυματίες. Η Χαμάς συνεχίζει να κατηγορεί το Τελ Αβίβ ότι αυξάνει την επιθετικότητά του κατά αμάχων, χτυπώντας σπίτια και κατοικημένες περιοχές τις τελευταίες ώρες.

Στον αντίποδα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις υποστηρίζουν ότι οι επιδρομές στοχεύουν σε στρατιωτικούς στόχους και πως, σήμερα, πραγματοποιήθηκαν αεροπορικά πλήγματα στα σπίτια υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Χαμάς.

Δημοσιογράφος του Αλ Τζαζίρα είπε ότι παρολίγο να σκοτωθεί και εκείνη στο σκηνικό πολέμου στη Γάζα.

Εξαιτίας των βομβαρδισμών πάνω από 40.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ 2.500 είναι ήδη άστεγοι. Οι κάτοικοι της Γάζας έχουν να αντιμετωπίσουν τη διάλυση της πόλης τους, με το δίκτυο ύδρευσης και ρεύματος να έχει υποστεί μεγάλες βλάβες.

Έξι από τις δέκα γραμμές που ηλεκτροδοτούν τη Γάζα έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, σύμφωνα με τον Mohammed Thabet, εκπρόσωπο της εταιρείας διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

«Υπάρχουν περιοχές που έχουν αποκοπεί εντελώς από την ηλεκτρική ενέργεια», είπε. Τα συνεργεία επισκευής των βλαβών παρά τις φιλότιμες προσπάθειες είναι σχεδόν αδύνατον να επιδιορθώσουν το πρόβλημα εξαιτίας των συνεχιζόμενων επιθέσεων.

Στο μεταξύ, το πρόβλημα με την προμήθεια των καυσίμων παραμένει καθ΄ ολη τη διάρκεια των συγκρούσεων καθώς το Ισραήλ εμποδίζει σε οχήματα μεταφοράς να προσεγγίσουν, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ.

Άλυτο παραμένει το πρόβλημα με τις ζωοτροφές που βρίσκονται τοποθετημένες σε φορτηγά που είναι αποκλεισμένα στα σύνορα ενώ το παλαιστινιακό υπουργείο Γεωργίας προειδοποιεί ότι χωρίς τις παραδόσεις τα κτηνοτροφικά προϊόντα (και πουλερικά) θα εξαντληθούν.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις τα αποθέματα θα εξαντληθούν την Κυριακή. Προβληματισμός υπάρχει και για τη γεωργία καθώς από τις ισραηλινές επιθέσεις δεν γλίτωσαν ούτε τα αγροκτήματα. Τέλος, το Ισραήλ εμποδίζει τους αλιείς να πλέουν έξω από τις ακτές της Γάζας.

Όσον αφορά το πόσιμο νερό, ένα εργοστάσιο αφαλάτωσης θαλασσινού νερού (στην πόλη Beit Lahia) δεν λειτουργεί, αφήνοντας 250.000 άτομα χωρίς πόσιμο νερό. Και όλα αυτά εν μέσω πανδημίας.

I’m crying!!!! What’s happening to us!!!

Heartbreaking scene of a youth who sees his father dying in front of his eyes while he is unable to save him!!!💔💔💔💔💔#GazaUnderAttak https://t.co/G8BGZ55jIp

— SHATHA🎨 (@S_zyara) May 17, 2021