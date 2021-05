Οι «Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα» και η Διεθνής Αμνηστία ζητούν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να διερευνήσει τον βομβαρδισμό του κτιρίου στη Λωρίδα της Γάζας που στέγαζε, μεταξύ άλλων, το δίκτυο Al Jazeera και το Associated Press, ως πιθανό έγκλημα πολέμου.

«Η σκόπιμη στόχευση μέσων μαζικής ενημέρωσης αποτελεί έγκλημα πολέμου» δήλωσε ο γενικός γραμματέας των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, Κριστόφ Ντελόιρ.

«Καταστρέφοντας σκόπιμα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δεν προκαλούν μόνο υλική ζημιά στις επιχειρήσεις ενημέρωσης. Παρεμποδίζουν, επίσης, την κάλυψη από τα ΜΜΕ μιας σύγκρουσης που επηρεάζει άμεσα τον άμαχο πληθυσμό» επισημαίνει ο ίδιος.

THREAD This Sunday, we formally seized the prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, about the bombing of local and international media installations and equipment in #Gaza since May 11, which we consider to be war crimes. https://t.co/nrk3k7rcsg pic.twitter.com/Lpxr7tNjCm

