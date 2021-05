«Σοκαρισμένο και τρομοκρατημένο» δηλώνει σε ανακοίνωσή του το Associated Press μετά το βομβαρδισμό του κτιρίου όπου στεγάζονταν τα γραφεία του, καθώς και του δικτύου Al Jazeera, στη Λωρίδα της Γάζας.

Για πλήγμα στην ενημέρωση μιλά το αμερικανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο, ενώ την ίδια στιγμή το εδρεύον στο Κατάρ δίκτυο Al Jazeera καλεί τη διεθνή κοινότητα να καταδικάσει το χτύπημα και να καταστήσει το Ισραήλ υπόλογο. «Το Al Jazeera καλεί όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους θεσμούς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να καταγγείλουν αυτές τις αδίστακτες βομβιστικές επιθέσεις και να καταστήσουν την κυβέρνηση του Ισραήλ υπεύθυνη για σκόπιμη στόχευση δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωσης» αναφέρει χαρακτηριστικά, τη στιγμή που -όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του- οι επιθέσεις κλιμακώνονται τις τελευταίες ώρες, το αιματοκύλισμα συνεχίζεται (145 Παλαιστίνιοι και εννέα Ισραηλινοί νεκροί σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό) και χιλιάδες Παλαιστίνιοι σπεύδουν να εκκενώσουν τα σπίτια τους.

«Περισσότεροι άνθρωποι εκκενώνουν τα σπίτια τους, ειδικά εκείνοι που ζουν κοντά στα σύνορα. Νωρίτερα δύο ακόμη κτίρια εκκενώθηκαν και βομβαρδίστηκαν. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το αφήγημα του Ισραήλ ότι όλες οι επιθέσεις στοχεύουν σε εγκαταστάσεις της Χαμάς» αναφέρει χαρακτηριστικά. Πρόσχημα άλλωστε που οι ισραηλινές δυνάμεις χρησιμοποίησαν κατά τον βομβαρδισμό του κτιρίου που είχαν έδρα τα παραπάνω διεθνή δίκτυα ενημέρωσης.

«Θα το πούμε ξανά: Όταν η Χαμάς εγκαθιστά στρατιωτικά στοιχεία στο εσωτερικό ενός τέτοιου κτιρίου, αποτελεί νόμιμο στρατιωτικό στόχο. Πρόκειται ξεκάθαρα για διεθνές δίκαιο. Όλα τα πολυώροφα κτίρια που στοχοθέτησε η IDF χρησιμοποιούντο για στρατιωτικούς σκοπούς» τονίζουν σε ανακοίνωσή του οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

Μάλιστα, ο εκπρόσωπος της IDF απέρριψε τον ισχυρισμό ότι το Ισραήλ επιδιώκει να σιωπήσει τα μέσα ενημέρωσης. «Αυτό είναι εντελώς αβάσιμο, τα ΜΜΕ δεν αποτελούν στόχο» είπε στο πρακτορείο Reuters.

⭕ LIVE footage of the moment an Israeli air raid bombed the offices of Al Jazeera and The Associated Press in Gaza City ⬇️ 🔴 LIVE updates: https://t.co/RvtP1lEX1x pic.twitter.com/RBO1ZiDAl0 — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 15, 2021

Τα γεγονότα τούς διαψεύδουν

Όσα εκτυλίσσονται ωστόσο στη Λωρίδα της Γάζας φαίνεται πως αποτελούν αδιάψευστο μάρτυρα. Κι αυτό γιατί πριν από τη σημερινή επίθεση σε μέσα ενημέρωσης, είχε προηγηθεί ο βομβαρδισμός εκ μέρους των ισραηλινών δυνάμεων ακόμη δύο κτιρίων που στέγαζαν συνολικά περί τα 20 δίκτυα ενημέρωσης.

Η ιστορία έχει δείξει ότι, εάν τα ΜΜΕ δεν βρίσκονται επί τόπου για να τεκμηριώσουν τα εγκλήματα πολέμου που γίνονται, είναι πολύ πιο εύκολο σε κάποιον -στη συγκεκριμένη περίπτωση στο Ισραήλ- να τα διαπράξει.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ρωσικού δικτύου RT, την Τρίτη το Ισραήλ βομβάρδισε τον 10όροφο πύργο Al-Jawhar. Πριν από την επίθεση, είχε «προειδοποιήσει καλοπροαίρετα» ότι αεροπορική επιδρομή θα ακολουθήσει εντός των επόμενων λεπτών. Την επόμενη μέρα, βομβάρδισε τον 14όροφο πύργο Al-Shorouk, στέλνοντας επίσης προειδοποίηση.

Όπως και σήμερα, όσοι ζούσαν και εργάζονταν στα εν λόγω κτίρια πρόλαβαν να τα εκκένωσαν πριν αυτά ισοπεδωθούν.

Μια δήλωση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (IFJ) ανέφερε ότι το κτίριο Al-Jawhara στέγαζε γραφεία 13 ΜΜΕ και ΜΚΟ, ενώ σε ανακοίνωση της Επιτροπής Προστασίας Δημοσιογράφων διευκρινιζόταν πως το κτίριο Al-Shorouk φιλοξενούσε τουλάχιστον επτά μέσα ενημέρωσης.

Λίγα λεπτά αφότου βομβαρδίστηκε ο πύργος Al-Shorouk, η δημοσιογράφος Eva Bartlett συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Shadi Ali, παραγωγό που είχε εργαστεί εκεί για δέκα χρόνια. Όπως περιγράφει, αυτός τής μίλησε για προηγούμενες περιπτώσεις, όταν το Ισραήλ είχε βομβαρδίσει το κτίριο το 2009, το 2012 και το 2014.

Israel destroyed a Palestinian media building. Will organizations to protect journalists condemn this? Unlikely…

During the 2009 Israeli massacre of Gaza, Israeli tanks shelled a media building I was in at least 7 times. It had a number of media outlets including @RT_com https://t.co/3H2u2FPV3j — Eva Karene Bartlett (@EvaKBartlett) May 12, 2021

«Ήμουν εκεί το 2012. Το γραφείο μου ήταν στον 14ο όροφο, όταν χτυπήθηκε στις 6 το πρωί. Κοιμόμουν. Είχα κοιμηθεί μόνο για μιάμιση ώρα, όταν χτυπήθηκε από δύο πυραύλους στον τελευταίο όροφο. Όταν βομβαρδίστηκε το 2014, είχαμε λάβει προφυλάξεις και εκκενώσαμε το κτίριο. Χτύπησαν τον 15ο όροφο, καταστρέφοντάς το εντελώς» περιγράφει ο παραγωγός.

Το κτίριο βρισκόταν σε κεντρικό δρόμο της Γάζας όπου τριγύρω υπήρχαν πολυκατοικίες. «Περιμένουμε, γιατί τα χτυπήματα θα συνεχιστούν, γνωρίζοντας ότι οι άμαχοι θα βρεθούν στο σημείο για να αναζητήσουν θύματα» αποκρίνεται, ερωτηθείς αν υπήρξαν θύματα από την επίθεση.

Στη συνέχεια, η δημοσιογράφος ισχυρίζεται πως παρόμοια τακτική ακολούθησε το Ισραήλ τον Ιανουάριο του 2009, όταν η ίδια βρισκόταν στη Γάζα μαζί με ομάδα παλαιστίνιων γιατρών της Ερυθράς Ημισελήνου, ενώ ήταν παρούσα (την ίδια περίοδο) και στο βομβαρδισμό του κτιρίου Al-Shorouk. «Μόλις τελείωσα μια συνέντευξη για το RT, το Ισραήλ επιτέθηκε στο κτίριο τουλάχιστον επτά φορές. Ευτυχώς, καταφέραμε να κατεβούμε τις σκάλες με ασφάλεια».

Το κτίριο Al-Shorouk βομβαρδίστηκε και πάλι μια εβδομάδα μετά από αυτό. Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα και η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων καταδίκασαν τον βομβαρδισμό και σημείωσαν ότι ο ισραηλινός στρατός είχε επικοινωνήσει με το Reuters (το οποίο είχε γραφείο εκεί) «λίγα λεπτά πριν από την επίθεση για να επιβεβαιώσει την τοποθεσία του γραφείου στη Γάζα» και είχε διαβεβαιώσει ότι δεν αποτελούσε στόχο.

In what other context could a state destroy a building hosting media organisations on live television without facing massive condemnation from journalists across the world? https://t.co/SFMOoDW4ZG — Jeff Sparrow (@Jeff_Sparrow) May 12, 2021

Όπως επισημαίνει η δημοσιογράφος, η παρουσία ΜΜΕ σε ένα τέτοιο μέρος είναι κρίσιμη. Σε προηγούμενους πολέμους στη Γάζα, το Ισραήλ διέπραξε εγκλήματα πολέμου – το 2009 σκότωσε με βόμβα έναν ένστολο παλαιστίνιο γιατρό που εργαζόταν για να σώσει τραυματίες αμάχους, ενώ είχε προηγηθεί επίθεση την προηγούμενη ημέρα με τραγικό απολογισμό έξι νεκρούς. Δεν έλειψαν, δε, δολοφονίες παιδιών, βρεφών και γυναικών, καθώς και επιθέσεις σε σχολεία.

Σύμφωνα με την ίδια, τα φρικτά αυτά γεγονότα συνέβησαν μόνο εντός του 2009. Το 2012 και το 2014, το Ισραήλ διέπραξε και πάλι ανείπωτα εγκλήματα πολέμου, καταστρέφοντας ολόκληρες γειτονιές και σφαγιάζοντας τους κατοίκους, βομβαρδίζοντας παιδιά σε μια παραλία και χτυπώντας έναν έφηβο λίγες ώρες πριν από την κατάπαυση του πυρός.

Τα ίδια συμβαίνουν και τώρα. Από τις 14 Μαΐου, το υπουργείο Υγείας της Γάζας έχει ανακοινώσει τουλάχιστον 145 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων 41 παιδιών.

Ανάγκη να προστατευτούν (και) οι δημοσιογράφοι

Όπως κατήγγειλε τον Δεκέμβριο του 2008 η οργάνωση «Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα», το Ισραήλ κήρυξε τη Λωρίδα της Γάζας ως «κλειστή στρατιωτική ζώνη» και αρνήθηκε την πρόσβαση σε δημοσιογράφους που εργάζονται για διεθνή μέσα. Και τώρα, σύμφωνα με τη δημοσιογράφο του RT, το Ισραήλ γνωρίζει ότι δεν υπάρχουν πολλοί ξένοι στη Γάζα για να μεταδώσουν τι συμβαίνει.

Υπάρχει αποκλεισμός μέσων ενημέρωσης πάνω από τη βίαιη πολιορκία της Γάζας και του βομβαρδισμού εκ μέρους του Ισραήλ.

«Το Ισραήλ θα διαπράξει πολλά εγκλήματα στη Γάζα, καθώς δεν υπάρχουν ξένα μέσα ενημέρωσης» εκτιμά ο παραγωγός που εργάστηκε στη Γάζα. Και έχει, όπως συμφωνεί η δημοσιογράφος, δίκιο. «Καθώς το Ισραήλ απειλεί να εισβάλει από τη στεριά, η προστασία των κτιρίων που στεγάζονται μέσα ενημέρωσης και των δημοσιογράφων καθίσταται ακόμη πιο σημαντική, επειδή το εβραϊκό κράτος θα διαπράξει περισσότερα εγκλήματα πολέμου».