Τη συγκλονιστική στιγμή όπου οι ισραηλινές δυνάμεις βομβαρδίζουν πολυώροφο κτίριο στη Γάζα όπου στεγάζονταν τα κεντρικά του τηλεοπτικού δικτύου του Κατάρ Al Jazeera και του αμερικανικού πρακτορείου ειδήσεων Associated Press (AP) περιγράφουν δημοσιογράφοι – αυτόπτες μάρτυρες.

«Εργάζομαι σε αυτό το κτίριο τα τελευταία 11 χρόνια. Έχω καλύψει πολλά γεγονότα από αυτό το κτίριο, έχουμε ζήσει πολλές επαγγελματικές εμπειρίες εκεί. Μέσα σε δύο δευτερόλεπτα εξαφανίστηκε» περιγράφει ο δημοσιογράφος του Al Jazeera Σαφουάτ αλ Καχλούτ.

«Όλοι οι συνάδελφοι, παρά τη θλίψη, δεν σταμάτησαν ούτε για ένα λεπτό. Όλοι αναζήτησαν μια εναλλακτική τοποθεσία για να συνεχίσουν την μετάδοση» προσθέτει.

Από το ίδιο δίκτυο, ο Χάρυ Φάουσετ, που βρισκόταν ως ανταποκριτής στην Γάζα, λέει: «Αυτή είναι μια προσωπική στιγμή για όλους μας. Η σκέψη ότι το κτίριο δεν είναι εκεί είναι αδύνατο να το συλλάβουμε».

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera επιβεβαίωσε στο Twitter ότι τα κεντρικά του βρίσκονταν σε αυτό το κτίριο και αναμετέδωσε ζωντανά τις εικόνες του πύργου να καταρρέει, μέσα σε ένα σύννεφο σκόνης.

⭕ LIVE footage of the moment an Israeli air raid bombed the offices of Al Jazeera and The Associated Press in Gaza City ⬇️

