Μπορεί να μην γνωρίζουμε πως και αν θα κάνουμε Πάσχα στο χωριό, πότε θα μπορέσουμε να μετακινηθούμε ξανά εκτός των ορίων του νομού μας και πότε ακριβώς θα επισκεφτούμε τα εμπορικά μαγαζιά χωρίς SMS και ραντεβού, ωστόσο αυτό που γνωρίζουμε με σιγουριά είναι πως ο τουρισμός θα «ανάψει ξανά τις μηχανές του» στις 14 Μαΐου, δηλαδή σε έναν μήνα ακριβώς.

Στόχος της κυβέρνησης βέβαια είναι μέχρι τότε να έχει ξεκινήσει η άρση όλων των παραπάνω μέτρων, καθώς είναι δεδομένα πως μαζί με την τουριστική πρέπει να ανοίξει και η οικονομική δραστηριότητα.

Οι ημερομηνίες ακόμη δεν έχουν κλειδώσει για το πώς θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα, καθώς είναι σαφές πως η κυβέρνηση περιμένει και δίνει μεγάλο βάρος στις εισηγήσεις των ειδικών.

Άλλωστε η πανδημία είναι ένα δυναμικό φαινόμενο και τα επιδημιολογικά δεδομένα καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις αποφάσεις των ειδικών.

Αυτό αποδεικνύεται άλλωστε από το γεγονός ότι υπάρχουν περιοχές, όπως η Κοζάνη, στις οποίες ισχύουν περισσότεροι περιορισμοί και μέτρα από άλλες περιοχές, καθώς το ιικό φορτίο στην κοινότητα παραμένει ακόμη υψηλό.

Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένα προσχέδιο στο τραπέζι της κυβέρνησης, το οποίο αν συνεχιστεί η σταθεροποίηση στους σκληρούς δείκτες, θα την «βοηθήσει» να το υλοποιήσει.

Τι λέει το προσχέδιο:

Malls, κέντρα αισθητικής και φροντιστήρια μόνο όμως για τους μαθητές Λυκείου αναμένεται να σηκώσουν ρολά στις 19 Απριλίου, δηλαδή την επόμενη Δευτέρα.

To Σάββατο 24 Απριλίου, ενδέχεται να υπάρξει πλήρης απελευθέρωση του λιανεμπορίου και οι καταναλωτές θα μπορούν να ψωνίζουν κανονικά, δίχως click away και click in shop / click inside.

Σύμφωνα με το MEGA, η εστίαση θα ανοίξει την Τρίτη του Πάσχα 4 Μαΐου, μόνο σε εξωτερικούς χώρους, με τραπεζάκια και θα συνοδεύεται από αυστηρά μέτρα προστασίας τόσο για εργαζομένους όσο και για πελάτες.

Πάντως στο τραπέζι είναι ακόμη μία ημερομηνία για το άνοιγμα της εστίασης, αυτή της 10ης Μαΐου.

Μάλιστα, πιθανολογείται να τεθεί σε ισχύ και μειωμένο ωράριο λειτουργίας για τα καταστήματα της εστίασης αλλά και η παραχώρηση επιπλέον εξωτερικού χώρου.

14 Μαΐου θα ανοίξουν οι τουριστικές δραστηριότητες. Αυτό σημαίνει επίσης πως τόσο οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις όπως και άλλοι περιορισμοί πρέπει να εξεταστούν και υπό αυτό το πρίσμα.

Πώς θα ανοίξει η εστίαση – Όλες οι πληροφορίες

Με αυστηρά μέτρα προστασίας από τον κοροναίό, λειτουργία μόνο σε εξωτερικούς χώρους και υποχρεωτικά self tests για τους εργαζόμενους, αναμένεται να ανοίξει η εστίαση μετά το Πάσχα.

Η απόφαση για επαναλειτουργία του κλάδου που έχει πληγεί περισσότερο από την πανδημία θα γίνει με γνώμονα και την τουριστική περίοδο η οποία ανοίγει επισήμως στις 14 Μαΐου, γεγονός που σημαίνει ότι η εστίαση δεν μπορεί να είναι κλειστεί με τουρίστες στην χώρα.

Η σχετική συνεδρίαση των ειδικών του υπουργείου Υγείας αναμένεται να πραγματοποιηθεί την εβδομάδα ακριβώς μετά το Πάσχα.

Πώς θα ανοίξουν εστιατόρια και καφετέριες

Πάντως οι κανόνες αναμένεται να είναι αυστηροί με το άνοιγμα της εστίασης αφού η κυβέρνηση έχει διαμηνύσει ότι οι εργαζόμενοι και στην εστίαση θα είναι υποχρεωμένοι να κάνουν self test και αν βρίσκονται θετικοί να το δηλώνουν στην αντίστοιχη πλατφόρμα που έχει δημιουργεί και λειτουργεί ήδη για τα σχολεία.

Με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση επιχειρεί να ελέγξει τη διασπορά του ιού αφού ακόμη και τον Μάιο εκτιμάται ότι δεν θα έχει καμφθεί πλήρως το κύμα της επιδημίας στη χώρα μας.

Γεωργιάδης : Υπάρχει τάση αποκλιμάκωσης – Αν διατηρηθεί θα πάμε σε μεγαλύτερη χαλάρωση στο λιανεμπόριο

«Την Παρασκευή θα έχουμε την εικόνα της πανδημίας από όλη την εβδομάδα. Μέχρι στιγμής δείχνει μια μικρή τάση αποκλιμάκωσης. Αν συνεχιστεί θα μπορούμε να πάμε με τη διαδικασία των self test σε μεγαλύτερη χαλάρωση στο λιανεμπόριο» είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης.

«Μέχρι σήμερα από τη λειτουργία του λιανεμπορίου δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί η κατάσταση στην πανδημία. Μέχρι σήμερα 10η μέρα. Ομως μέχρι τη 14η μέρα αυτό μπορεί να έχει αλλάξει» είπε και διευκρίνισε πως η όποια χαλάρωση δεν αφορά στα sms αλλά στον αθέμιτο ανταγωνισμό που δημιουργείται με τη μη λειτουργία των εμπορικών κέντρων και των mall.

Παράλληλα άσκησε κριτική στο σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία λέγοντας ότι μια σειρά μέτρων που έχουν εφαρμοστεί αποτελούν στην ουσία διαγραφή ιδιωτικού χρέους. Το πρόβλημα τα το έχουμε εντοπίσει και το έχουμε αντιμετωπίσει, είπε στην ΕΡΤ. Η διόγκωση από το 2019 στο 2020 δεν έχει ουσιαστική διαφορά διότι το έχουμε αντιμετωπίσει, όπως πχ με την πληρωμή των τόκων των ενήμερων επιχειρηματικών δανείων και το πρόγραμμα γέφυρα Ι και ΙΙ, που είναι πληρωμή ιδιωτικών χρεών από το κράτος προς τις τράπεζες, αλλά ταυτόχρονα προστατεύει και τις τράπεζες που διατηρούν την ευστάθειά τους, ώστε να μην μπούμε πάλι σε περιπέτειες, υποστήριξε.

Δεν υπάρχει μαγικός τρόπος διαγραφής των χρεών προς τις τράπεζες, πρόσθεσε. Κάθε αντιγραφή που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ από τον ΣΥΡΙΖΑ του 2014 και την εποχή της σεισάχθειας θα πρέπει να γίνεται με τη γνώση ότι όλα αυτά τα ζήσαμε και λάβαμε πικρή πείρα, ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.

Επίσης σημείωσε πως το πρόγραμμα Γέφυρα για τους επιχειρηματίες είναι εννέα μήνες μπροστά. Κανείς δεν θα πει στους επιχειρηματίες που θα ανοίξουν αύριο “πηγαίνετε τώρα να πληρώσετε τα χρέη σας”, είπε.

Πότε θα φανεί μείωση στα κρούσματα – Οι περιοχές όπου καταγράφεται ύφεση

Πάντως την ώρα που η χώρα έχει αρχίσει να επιστρέφει σταδιακά στην κανονικότητα, τα στοιχεία της πανδημίας προβληματίζουν έντονα τους ειδικούς οι οποίοι ελπίζουν ότι τις επόμενες ημέρες θα αρχίσει να φαίνεται φως στο τούνελ.

Για το επιδημιολογικό φορτίο στη χώρα μίλησε στον ΣΚΑΪ ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ Νικόλαος Θωμαΐδης.

Όπως ανέφερε τα λύματα Aττικής δείχνουν τάση ύφεσης εδώ και 3 βδομάδες και επιτρέπει να αισιοδοξούμε ότι αυτό θα μεταφραστεί σε μείωση κρουσμάτων που θα αρχίσει πριν το Πάσχα.

Σημείωσε ότι έχει μειωθεί ο βαθμός θετικότητας. Ωστόσο, τόνισε πως παραμένει σε υψηλά επίπεδα το ιικό φορτίο.

Επεσήμανε ότι αυτό που πρέπει να παρακολουθείται είναι οι εισαγωγές στα νοσοκομεία και υπογράμμισε πως πολύ αργά θα μειωθούν οι εισαγωγές στις ΜΕΘ και οι θάνατοι.

Ποιες περιοχές εμφανίζουν ύφεση, σταθερότητα ή αύξηση ιικού φορτίου

Ο καθηγητής ανέφερε μεταξύ άλλων πως από τον δείκτη λυμάτων φαίνεται πως υπάρχουν περιοχές που έχουν ύφεση όπως η Αττική αλλά και άλλες που εμφανίζουν σταθερό υψηλό ιικό φορτίο όπως Θεσσαλονίκη και Πάτρα καθώς και περιοχές που αυξάνεται όπως Κρήτη.

Παράλληλα, σημείωσε πως στα λύματα υπάρχουν και ευρήματα σημαντικής αύξησης στην χρήση αγχολυτικών και καταθλιπτικών καθώς και κοκαΐνης ως αποτέλεσμα της αύξησης της διακίνησης.