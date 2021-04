Τα νησιά Γκαλαπάγκος είναι αρχιπέλαγος αποτελούμενο από 13 κύρια ηφαιστειακής προέλευσης νησιά, 6 μικρότερα νησιά, και 107 βράχους και νησάκια. Το αρχιπέλαγος ανήκει πολιτικά στην Δημοκρατία του Ισημερινού, χώρα στη βορειοδυτική Νότια Αμερική.

Το πρώτο νησί θεωρείται πως σχηματίστηκε 5 έως 10 εκατομμύρια έτη πριν, ως αποτέλεσμα της τεκτονικής δραστηριότητας.

Τα νεότερα νησιά, Isabela (Ισαβέλα) και Fernandina (Φερναντίνα), διαμορφώνονται ακόμα, μέσω της πιο πρόσφατης ηφαιστειακής έκρηξης του 1998.

Σύμφωνα με το el.wikipedia.org, νησιά κατανέμονται γύρω από τον Ισημερινό, 965 χιλιόμετρα (περίπου 600 μίλια) δυτικά του Ισημερινού (0°Ν 91°Δ). Είναι φημισμένα για τον απέραντο αριθμό ενδημικών ειδών τους και τις μελέτες που πραγματοποίησε εκεί το 1835 ο Κάρολος Δαρβίνος, οι οποίες οδήγησαν στη θεωρία της φυσικής επιλογής.

Εξετάζοντας ο Δαρβίνος την πανίδα της περιοχής ανέπτυξε τη θεωρία του σύμφωνα με την οποία η γεωγραφική απομόνωση επηρέασε την απόκλιση των διαφόρων έμβιων ειδών.

Για παράδειγμα οι λεγόμενες σπίζες του Δαρβίνου, κατά πάσα πιθανότητα εξελίχθηκαν από ένα κοινό πρόγονο και στη συνέχεια αναπτύχθηκαν σε πολυάριθμα σημεία στα νησιά λόγω έλλειψης ανταγωνισμού από άλλα είδη πουλιών, όπως επίσης τα θαλάσσια ιγκουάνα και οι γιγάντιες χελώνες που βρίσκονται εκεί και είναι άξιες ενδιαφέροντος.

Με την ίδια θεωρία υποστηρίζεται η τεράστια ανάπτυξη των κάκτων σε μορφή δένδρων, που σε κανονικές συνθήκες είναι μικροί, λόγω ακριβώς της έλλειψης φοινίκων και κωνοφόρων δένδρων στη περιοχή. Τα νησιά Γκαλαπάγκος βρίσκονται μια ώρα πίσω από την ώρα Ισημερινού.

Φώτο

The Galapagos islands for its unspoilt lands, creatures who havent learnt to be scared of humans, part in Darwins work pic.twitter.com/bPlYUhS9kd — K Fisher (@k8fisher9) April 11, 2021

From WL Dept @ Coe-Brown Northwood Academy: 2 spots remain for the Ecuador/Galapagos Islands Trip Summer 2022. CBNA students grades 9-12 2021-2022 school year are eligible to attend. Contact Ms. Sommerer: jsommerer@coebrown.org or Mr. Clauss: mclauss@coebrown.org for trip info pic.twitter.com/FitZXbO4sF — Profe Sommerer (@jenmsommerer071) April 7, 2021

Two More Postcards have arrived on our #AroundTheWorldIn80Days Challenge. Can you #SpotTheShark in each postcard from Kiribati and the Galapagos Islands?https://t.co/KNUp90U6Fp pic.twitter.com/2XggL89rJf — Leicester Sharks (@leicestersharks) April 5, 2021

Named one of the Best New Cruise Ships & Itineraries in the World in the Condé Nast Traveller Hot List 2020, Celebrity Flora® is the first ship of its kind to have been designed specifically with the thrilling destination of the Galapagos islands in mind.https://t.co/33viRQ1RVg pic.twitter.com/JDl2GB1LxA — Travel Counsellors (@TCworldwide) April 9, 2021

Sunset in the Galápagos Islands, Ecuador. | traveltheroad https://t.co/2xxhr3ynjc pic.twitter.com/rUAILSqsqr — Travel the Road (@traveltheroad) April 6, 2021