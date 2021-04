Προκάλεσαν χαμό, στο Ντουμπάι, συνελήφθησαν και τώρα έρχονται αντιμέτωπες με απέλαση.

Οι καλλονές που πόζαραν γυμνές σε μπαλκόνι ουρανοξύστη στο Ντουμπάι, αλλά και όσοι εμπλέκονται στην επίμαχη φωτογράφιση θα απελαθούν με απόφαση των Αρχών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η ομάδα των γυμνών γυναικών που πόζαραν για φωτογράφο την περασμένη εβδομάδα κατά μήκος μπαλκονιού στην περιοχή Dubai Marina ήταν ορατή από τα γειτονικά κτίρια. Εικόνες από τη φωτογράφιση κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας σάλο και ποικίλες αντιδράσεις.

REVEALED: 40 women arrested for posing naked on a Dubai balcony are all models in their teens and 20s https://t.co/m9plwdQuZ4

I don’t understand why it’s necessary for these people to

Dare pose naked in an Islamic country..that’s very disrespectful😐

Dubai Police arrest group of women filmed posing naked on balcony https://t.co/2hPNBrDYR9 @MailOnline

