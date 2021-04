Έπειτα από μια σειρά επιτυχημένες προβολές σε Ασία, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική αλλά και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, η νέα μεγάλου μήκους ταινία του Μιχάλη Κωνσταντάτου «Μικρά Όμορφα Άλογα», συναντά το κοινό της σε όλη την Ελλάδα.

Εφτά χρόνια μετά το πολυβραβευμένο ντεμπούτο του «Luton», ο Μιχάλης Κωνσταντάτος επιστρέφει με ένα βραδυφλεγές, ατμοσφαιρικό ψυχολογικό θρίλερ «για όσα δε λέγονται, αλλά καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν.

Όσα δεν πρόκειται ποτέ να ειπωθούν αλλά βρίσκονται πάντα εκεί για όποιον θέλει να τα δει».

Μέσα από την ιστορία ενός παντρεμένου ζευγαριού σε μια κρίσιμη καμπή της κοινής του πορείας, τα Μικρά Όμορφα Άλογα διηγούνται μια ιστορία για μεγάλες προσδοκίες και ματαιώσεις, τη λαχτάρα για συντροφικότητα και αποδοχή αλλά και τα ψέματα που κατασκευάζουμε χωρίς ν’ αντιλαμβανόμαστε ότι είναι τα ίδια εκείνα που μπορούν να μας καταστρέψουν.

Με τις κινηματογραφικές αίθουσες να παραμένουν κλειστές, η εταιρεία διανομής Feelgood σε συνεργασία με τους συντελεστές της ταινίας και τους κινηματογράφους Δαναός και Έλλη προχωρούν από τις 25 Μαρτίου έως τις 7 Απριλίου, σε μια ψηφιακή απομίμηση της φυσικής κινηματογραφικής εξόδου.

Με σλόγκαν το «Ανοίξτε τα κλειστά σινεμά στο σπίτι σας» – μια συμβολική κίνηση ευαισθητοποίησης του κόσμου και ανάδειξης των σημαντικών προβλημάτων που έχει προκαλέσει η πανδημία στον κινηματογράφο σε όλα τα επίπεδα, συνεχίζουν τη συζήτηση για την ανάγκη στήριξης του κινηματογραφικού κλάδου.

Εμείς μιλήσαμε με τον σκηνοθέτη και σεναριογράφο Μιχάλη Κωνσταντάτο, για τη δημιουργία της ταινίας, τα θέματα που παρουσιάζει, καθώς και το μέλλον του ελληνικού κινηματογράφου στην σκιά της πανδημίας.

Αμέσως μετά το Luton ξεκίνησα να γράφω το σενάριο για το “All the Pretty Little Horses”. To 2014 ήταν ήδη τελειωμένο το πρώτο draft του σεναρίου, το οποίο δούλεψα αρχικά μέσα στο Torino film lab.

Από τότε περίπου ξεκίνησε και η προσπάθεια χρηματοδότησης της ταινίας που κατέληξε να πραγματοποιηθεί ως συμπαραγωγή μεταξύ Ελλάδας, Βελγίου , Γερμανίας.

Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν δουλεύαμε με τον παραγωγό μου (Γιώργο Τσούργιαννη) για την πραγματοποίηση της ταινίας.

Μετά το Luton ήθελα να αφηγηθώ την ιστορία δύο ανθρώπων που εξαιτίας της οικονομικής κρίσης νιώθουν πως έχουν χάσει τα πάντα.

Δύο ανθρώπων που μια βίαιη αλλαγή αλλά και ο τρόπος που έχουν δομήσει τη ζωή τους μέχρι τότε τους έχουν φέρει σε μια κατάσταση να μην αναγνωρίζουν πια τους εαυτούς τους και τη σχέση τους.