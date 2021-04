Η 93η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ, θα πραγματοποιηθεί φέτος στις 25 Απριλίου με διαφορετικό τρόπο, στην σκιά της πανδημίας του νέου κοροναϊού.

Μέσα σε μια χρονιά που στιγματίστηκε από μια βαθιά υγειονομική κρίση, ο κινηματογράφος κατάφερε να επιβιώσει με αξιόλογες προσπάθειες, μερικές από τις οποίες βρήκαν το δρόμο τους για την διεκδίκηση του πολυπόθητου χρυσού αγαλματιδίου, της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Στη μάχη για την διεκδίκηση του Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας φέτος συναντάμε οκτώ ταινίες.

Η καθεμιά ξεχωρίζει για τους δικούς της λόγους ενώ μετρούν σχεδόν όλες παραπάνω από μία υποψηφιότητες.

H ταινία Mank του Ντέιβιντ Φίντσερ, κατάφερε να αποσπάσει 10 υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας.

Το Promising Young Woman ένα φεμινιστιkό revenge θρίλερ που απέσπασε πέντε υποψηφιότητες και την Κάρεϊ Μάλιγκαν στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ανάμεσα στις φετινές υποψήφιες ταινίες συναντάμε όμως και δύο Έλληνες.

Ο Φαίδων Παπαμιχαήλ είναι υποψήφιος για Όσκαρ Καλύτερης Φωτογραφίας για τη δουλειά του στο The Trial of the Chicago 7 ενώ ο Γιώργος Λαμπρινός είναι υποψήφιος για Όσκαρ Καλύτερου Μοντάζ στο The Father.

Επίσης, για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, η Ακαδημία ψήφισε δύο γυναίκες για την καλύτερη σκηνοθεσία, αναγνωρίζοντας την Κλόε Ζάο για την ταινία Nomadland και την Έμεραλντ Φένελ για το Promising Young Woman.

Mank

Έξι χρόνια μετά το «Gone Girl» ο Ντέιβιντ Φίντσερ επέστρεψε δυναμικά στον κινηματογράφο με μία ταινία-ωδή στο παλιό Χόλιγουντ.

Το «Mank» είναι η βιογραφία του αλκοολικού σεναριογράφου Χέρμαν Μάνκιεβιτς (Γκάρι Όλντμαν) καθώς προσπαθεί να ολοκληρώσει το σενάριο του «Πολίτη Κέιν» για τον Όρσον Γουέλs με φόντο το χολιγουντιανό σκηνικό των ‘30s.

Nomadland

Το «Nomadland», είναι η τρίτη μεγάλου μήκους δημιουργία της Κλόε Ζάο που κέρδισε το Χρυσό Λιοντάρι του Φεστιβάλ Βενετίας.

Είναι η ιστορία μιας μοντέρνας περιπλανώμενης, που διαλέγει μια ωραία πρωία να αφήσει πίσω τη μέχρι τότε δεδομένη ζωή της και να διασχίσει ολομόναχη την αμερικανική ενδοχώρα, οδηγώντας ένα τροχόσπιτο και αναζητώντας νόημα και ένα μέρος για να ανήκει.

The Trial of the Chicago 7

Ένα χρόνο μετά τα αιματηρά επεισόδια αντιπολεμικών διαδηλωτών και αστυνομίας κατά τη διάρκεια του εθνικού συνεδρίου του Δημοκρατικού Κόμματος το 1968 στο Σικάγο, οκτώ ακτιβιστές προσάγονται σε δίκη με σωρεία κακουργηματικών κατηγοριών.

Αυτό που ακολούθησε ήταν μία από τις πιο περιβόητες δίκες στην ιστορία.

Judas and the Black Messiah

Στην ταινία Judas and the Black Messiah του Σάκα Κινγκ, παρακολουθούμε την πραγματική ιστορία του Προέδρου του Κόμματος του Μαύρου Πάνθηρα Φρεντ Χάμπτον (Ντάνιελ Καλούγια) που εξαπατήθηκε θανάσιμα από τον William O’Neal (LaKeith Stanfield).

Πρόκειται για ένα βιογραφικό δράμα εποχής με επίκεντρο την περιβόητη οργάνωση των Μαύρων Πανθήρων (Black Panthers) και την προσπάθεια του, έντονα ρατσιστικού FBI, να τους αποδεκατίσει εγκαθιστώντας «κατασκόπους» μέσα στους κόλπους της.

Promising Young Woman

Στο σκηνοθετικό της ντεμπούτο η Έμεραλντ Φένελ, στέφει την κάμερά της στην Κάρεϊ Μάλιγκαν, η οποία υποδύεται μια πολλά υποσχόμενη νεαρή η οποία στήνει παγίδες σε επίδοξους άντρες- θηρευτές, αναζητώντας εξιλέωση από το τραυματικό παρελθόν της.

Sound of Metal

Η ταινία Sound Of Metal αφηγείται την ιστορία ενός ντράμερ στην μπάντα Blackgammon που διατηρεί με την κοπέλα του Lou, η οποία είναι τραγουδίστρια.

Ο πρωταγωνιστής -πρώην χρήστης ναρκωτικών αλλά «καθαρός» εδώ και λίγα χρόνια σταδιακά- χάνει την ακοή του και αναζητά βοήθεια και υποστήριξη από μια κοινότητα κωφών.

Minari

Η ταινία του Λι Άισακ Τσανγκ που από πολλούς έχει χαρακτηριστεί ως η καλύτερη αμερικανική ταινία του φετινού φεστιβάλ Sundance, μελετά την ιστορία μιας οικογένειας κορεατών που εγκαθίστανται στο Άρκανσας και κυνηγά το αμερικανικό όνειρο.

The Father

Στην ταινία του γάλλου σκηνοθέτη Φλοριάν Ζελέρ, ο Άντονι Χοπκινς παίζει τον ρόλο του πατέρα της Άννι, (Ολίβια Κόλμαν).

Η υπόθεση της επηρεάζεται από την ασθενή μνήμη του πρωταγωνιστή και πώς ο ίδιος του ταλανίζεται λόγω της άνοιας και της δυσκολίας που αντιμετωπίζει με την επικείμενη μετακόμιση της κόρης του στο Παρίσι.