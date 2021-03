Ο Μπραντ Πιτ είναι «συντετριμμένος» για τις διαρροές περί ενδοοικογενειακής κακοποίησης και βίας από το στρατόπεδο της Αντζελίνα Τζολί, σύμφωνα με την NY Post.

Ενώ το πρώην ζευγάρι του Χόλιγουντ είναι ήδη νόμιμα διαζευγμένο, αγωνίζονται ακόμη σε δικαστικό επίπεδο για την επιμέλεια των έξι παιδιών τους.

Στα επίμαχα έγγραφα, που κατατέθηκαν πριν περίπου μια εβδομάδα, στις 12 Μαρτίου, η ηθοποιός λέει πως θα προσφέρει «απτές αποδείξεις και στοιχεία» εναντίον του Πιτ σχετικά με τον ισχυρισμό της για φερόμενη ενδοοικογενειακή βία – και όλα αυτά στη δίκη που θα γίνει σε λίγο καιρό για το μεταξύ τους διαζύγιο.

Η 45χρονη ηθοποιός φέρεται να κατέθεσε επίσης ένα έγγραφο αναφορικά με καταθέσεις των μικρότερων παιδιών τους. Το πρώην ζευγάρι έχει έξι παιδιά – τον 19χρονο Μάντοξ, την 16χρονη Ζαχάρα, τον 17χρονο Παξ, την 14χρονη Σίλο και τα δίδυμα Νοξ και Βιβιέν. Επίσης, ο Μάντοξ προτίθεται να καταθέσει εναντίον του πατέρα του.

Μια πηγή κοντά στον Πιτ είπε: «Ο Μπραντ είναι συντετριμμένος που η Αντζελίνα αποφάσισε να ακολουθήσει αυτό τον δρόμο. Έχει αναλάβει πλήρως την ευθύνη για τις πράξεις του και σταμάτησε να πίνει. Ο γάμος ήταν πολύ παθιασμένος και μερικές φορές τοξικός και, όπως όλα τα ζευγάρια, είχαν καυγάδες, αλλά επίσης μοιράστηκαν και πολλές όμορφες στιγμές μαζί.

«Πρόκειται για ένα ακόμη παράδειγμα της Αντζελίνα να αλλάζει την ιστορία όταν τη βολεύει», σχολίασε μια πηγή με γνώση της υπόθεσης, μιλώντας στο ET. «Εκτός από εκείνη τη μία καταγγελία που έκανε το 2016, η οποία διερευνήθηκε και απορρίφθηκε, δεν υπήρξαν ποτέ άλλα στοιχεία, αστυνομικές αναφορές ή ακόμη και κατηγορίες [περί ενδοοικογενειακής βίας]», πρόσθεσε.

Όντως, το 2016 ο Πιτ ερευνήθηκε από το FBI και τις κοινωνικές υπηρεσίες στο Λος Άντζελες εν μέσω αναφορών πως «γινόταν βίαιος, λεκτικά και σωματικά, απέναντι στα παιδιά του», αλλά απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες.

Maddox Jolie-Pitt has reportedly testified against his father Brad Pitt in the ongoing custody battle with Angelina Jolie https://t.co/0JQNIuXHKn

— JustJared.com (@JustJared) March 19, 2021