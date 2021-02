Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε ανοιχτά της ανατολικής Ιαπωνίας, προκαλώντας τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, αλλά δεν φαίνεται να προκάλεσε σοβαρές ζημιές και δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

Η σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 7,1 βαθμών και το επίκεντρό της εντοπίστηκε στα ανοιχτά της επαρχίας Φουκουσίμα, σε εστιακό βάθος 60 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00 τοπική ώρα (16:00 ώρα Ελλάδας) και ταρακούνησε κτίρια για λίγο.

Σπίτια και γραφεία στην πρωτεύουσα Τόκιο, εκατοντάδες μακριά, ταρακουνήθηκαν επίσης. Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, ανέφερε η μετεωρολογική υπηρεσία. Τουλάχιστον 24 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Διαβάστε επίσης: Συγκλονιστικά βίντεο από το χτύπημα του Εγκέλαδου στην Ιαπωνία

Εικονολήπτης του Reuters που βρίσκεται στη Φουκουσίμα ανέφερε πως ο δέκατος όροφος του ξενοδοχείου του ταρακουνήθηκε για λίγο. Ένας άνδρας στο ξενοδοχείο διακομίστηκε στο νοσοκομείο αφού έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του πάνω σε μια πόρτα, είπε.

Αν και τραυματίστηκε, ο άνδρας ήταν σε θέση να περπατήσει, ανέφερε ο εικονολήπτης του Reuters.

Τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν επίσης σπασμένα τζάμια από βιτρίνες καταστημάτων.

#BREAKING — A 7.1 magnitude earthquake has struck about 45 miles off the coast of Japan.

Live picture from Tokyo Live Camera on YouTube https://t.co/aESeb7vyKr #Japan #Earthquake pic.twitter.com/krrKOLKgAp

— Peter Planamente (@plana_journ) February 13, 2021