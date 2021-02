Συγκλονιστικά είναι τα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από την Ιαπωνία μετά το ισχυρό χτύπημα του Εγκέλαδου.

Ο ισχυρός σεισμός, μεγέθους 7,1 της κλίμακας Ρίχτερ, «χτύπησε» την ανατολική ακτή της Χονσού, ταρακουνώντας τη Φουκουσίμα, αλλά και το Τόκιο.

Το επίκεντρο της δόνησης βρίσκεται στην περιοχή όπου σημειώθηκε ο μεγάλος σεισμός πριν από 10 χρόνια, στοιχίζοντας τη ζωή σε περισσότερα από 15.000 άτομα.

Major #earthquake (#地震) shakes off East Coast of Honshu, Japan 8 min ago. Map of eyewitnesses’ felt reports: pic.twitter.com/vqrbxMqt6C — EMSC (@LastQuake) February 13, 2021

​Πάντως, δεν υπήρξε προειδοποίηση για τσουνάμι από τις Αρχές.

Συγκλονιστικά βίντεο

Χρήστες του Twitter ανήρτησαν στο Twitter σχετικά βίντεο από τη στιγμή του σεισμού.

Μάλιστα, σε κάποια από αυτά διακρίνονται υλικές ζημιές που προκλήθηκαν σε σπίτια ή καταστήματα.

Woke up to shaking in Tokyo. Turned on TV to learn Magnitude 7.1 earthquake just hit off Fukushima prefecture — just 3 weeks ahead of the 10 year anniversary. Hope everyone is okay. pic.twitter.com/uT0LKJqqHd — Kurumi Mori (@rumireports) February 13, 2021

BREAKING: Large magnitude 7.2 earthquake strikes off the coast of Japan. Shaking felt across a large area including in Tokyo. #Japan #earthquake

pic.twitter.com/Kl6TK2FSJ3 — Global News Network (@GlobalNews77) February 13, 2021

#BREAKING — A 7.1 magnitude earthquake has struck about 45 miles off the coast of Japan. Live picture from Tokyo Live Camera on YouTube https://t.co/aESeb7vyKr #Japan #Earthquake pic.twitter.com/krrKOLKgAp — Peter Planamente (@plana_journ) February 13, 2021