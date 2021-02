Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σε απόσταση μόλις έντεκα χιλιομέτρων από το Γερεβάν, την πρωτεύουσα της Αρμενίας, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της πόλης να βγουν έντρομοι στους δρόμους.

Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε, ανέφερε μέσω του Facebook ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για μεγάλες ζημιές από τη δόνηση, ωστόσο παρουσιάζονται προβλήματα με τις τηλεφωνικές συνδέσεις.

Το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), ανέφερε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 4,9 βαθμών, ωστόσο δεν διευκρίνισε το εστιακό βάθος του. Κάτοικοι της πόλης είπαν ότι η δόνηση ήταν τόσο ισχυρή στην πρωτεύουσα που αντικείμενα έπεφταν από τα ράφια των καταστημάτων.

Οι σεισμοί είναι συχνό φαινόμενο στην Αρμενία. Το 1988 μια πολύ ισχυρή δόνηση ισοπέδωσε πόλεις και χωριά, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 25.000 άνθρωποι και δεκάδες χιλιάδες να μείνουν άστεγοι.

The moment of tremors in #Yerevan. #Armenia #earthquake pic.twitter.com/k2vKXa3ntq

— Yeghia Tashjian #FreeArmenianPOWs (@yeghig) February 13, 2021