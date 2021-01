Οργισμένες αντιδράσεις προκάλεσε το αίτημα της Λετίτσια Μοράτι, αντιπροέδρου της περιφέρειας της Λομβαρδίας και πρώην δημάρχου του Μιλάνου, για πιο γρήγορη διανομή των εμβολίων κατά του κορονοϊού βάσει νέων κριτηρίων.

«Δώστε πιο γρήγορα τα εμβόλια στις περιφέρειες με περισσότερους κατοίκους, με τον μεγαλύτερο όγκο μετακινήσεων των πολιτών και οι οποίες συμβάλλουν με τον πιο καθοριστικό τρόπο στο ΑΕΠ της χώρας», δήλωσε η Μοράτι. Το αίτημά της έχει ως παραλήπτη τον Ντομένικο Αρκούρι, ο οποίος ορίσθηκε ειδικός επίτροπος για την διαχείριση της πανδημίας κορονοϊού, από την κυβέρνηση Κόντε.

«Στην Ιταλία η υγεία είναι δημόσιο αγαθό, με την εγγύηση του Συντάγματος, ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία ζουν οι πολίτες. Δεν πρόκειται για προνόμιο των πιο εύπορων», έγραψε στο Τwitter o Ιταλός υπουργός Υγείας Ρομπέρτο Σπεράντσα.

Tutti hanno diritto al vaccino indipendentemente dalla ricchezza del territorio in cui vivono.

In Italia la salute è un bene pubblico fondamentale garantito dalla Costituzione. Non un privilegio di chi ha di più.

