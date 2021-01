Η Πριγιάνκα Τσόπρα (Priyanka Chopra) μίλησε για τις πολιτισμικές διαφορές που έχει με τον σύζυγό της Νικ Τζόνας, με τον οποίο παντρεύτηκαν το 2018 και που θα έπρεπε να υπερβούν για να είναι μαζί.

Το ζευγάρι διοργάνωσε δύο γαμήλιες τελετές. Η μία βασίστηκε στις δυτικές παραδόσεις και η άλλη στις ινδουιστικές, που αντικατοπτρίζουν την ινδική κληρονομιά της ηθοποιού.

Interview 🎙️ | «South Asian culture is not represented as it should be. When I started working in the US it was a bit of a struggle,» says @priyankachopra https://t.co/oAREsln8rg

— The Sunday Times (@thesundaytimes) January 10, 2021