Η Ελλάδα καταδικάζει έντονα την «ειδεχθή επίθεση» στην Υεμένη, με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

Επίσης, εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων «αυτής της δειλής πράξης» και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες, σημειώνεται στην ίδια ανάρτηση.

Περαιτέρω, το υπουργείο Εξωτερικών επαναλαμβάνει τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Ειδικού Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα για την Υεμένη (OSESGY) για πολιτική λύση στη σύγκρουση.

#Greece strongly condemns today’s atrocious attack in #Yemen. We extend sincere condolences to the families of the victims of this cowardly act & wish speedy recovery to the injured. We reiterate our support to the efforts of @OSE_Yemen for a political solution to the conflict

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) December 30, 2020