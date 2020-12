Ισχυρές εκρήξεις και πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο του Αντέν της Υεμένης, καθώς προσγειωνόταν το αεροπλάνο που μετέφερε τη νέα προσωρινή κυβέρνηση της πολύπαθης χώρας από τη Σαουδική Αραβία.

Όπως μεταδίδει το BBC, επικαλούμενο το πρακτορείο Reuters, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχουν βρει τραγικό θάνατο, ενώ δεκάδες είναι οι τραυματίες, με τις αρχές να εκφράζουν φόβο ότι οι αριθμοί αυτοί θα αυξηθούν δραματικά.

Το συμβάν έλαβε χώρα λίγο μετά την προσγείωση του αεροπλάνου που μετέφερε τη νεοσύστατη κυβέρνηση της Υεμένης. Βάσει μαρτυριών, ακούστηκαν εκρήξεις και πυροβολισμοί στο αεροδρόμιο.

Τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Μάιν Αμπντουλμάλικ, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο προεδρικό παλάτι της πόλης, σύμφωνα με το Reuters και τα τοπικά μέσα της Σαουδικής Αραβίας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι οι εκρήξεις ήταν αποτέλεσμα «δειλής τρομοκρατικής επίθεσης» από τους αντάρτες Χούτι.

This is the moment explosions and gunfire were heard at Yemen’s Aden airport shortly after a plane carrying a new unity government arrived from Saudi Arabia. Read more: https://t.co/Bzq2Xqc1y7 pic.twitter.com/NJukRwkWg1

Στη νέα κυβέρνηση συμμετέχουν η κυβέρνηση του προέδρου Αμπντ-Ραμπού Μανσούρ Χάντι και οι αυτονομιστές του νότου. Οι δύο ομάδες είναι οι κύριες παρατάξεις στη συμμαχία που έχει την έδρα της στον νότο, υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία και πολεμά εναντίον του κινήματος των Χούτι, που έχει συμμαχήσει με το Ιράν και ελέγχει τον βορρά.

Watch: An explosion rocks #Aden Airport in #Yemen followed by gunfire, killing at least five people and leaving dozens more wounded, according to a local security source.https://t.co/rP1vDSnylo pic.twitter.com/1d0mIWUkL0

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 30, 2020