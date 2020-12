Το NBA μπήκε επιτέλους και πάλι στις ζωές μας και ήδη δίνει τις πρώτες γεύσεις μαγείας… Μία τέτοια στιγμή έδωσε και ο Λούκα Ντόνσιτς τα ξημερώματα της Πέμπτης κόντρα στους Φοίνιξ Σανς. Παρότι οι Ντάλας ηττήθηκαν με 106-102, ο Σλοβένος ήταν απολαυστικός για μια ακόμη φορά, χαρίζοντας κάποια φοβερά highlights.

Ο άνθρωπος που πλήρωσε τα κέφια του Ντόνσιτς ήταν εν τέλει ο Έιτον.

Με δύο απίθανες προσποιήσεις, ο Λούκα ζάλισε τον σέντερ των Σανς ο οποίος πραγματικά δεν κατάλαβε τι του έγινε… Μία πάσα η οποία μάλιστα οδήγησε και σε καλάθι των Ντάλας.

These fakes and dime by Luka 🥶 pic.twitter.com/3KNiJoza74

— ESPN (@espn) December 24, 2020