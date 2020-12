Λόγω του νέου κοροναϊού, η βασίλισσα Ελισάβετ και ο σύζυγός της πρίγκιπας Φίλιππος θα περάσουν φέτος τα Χριστούγεννα «ήρεμα» στο κάστρο του Ουίνδσορ, για πρώτη φορά τα τελευταία 30 και πλέον χρόνια, ανακοίνωσε το παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Το βασιλικό ζεύγος περνά παραδοσιακά τις γιορτές στο τέλος του έτους στην κατοικία του στο Σάντρινγκχαμ, στο Νόρφολκ (ανατολική Αγγλία), μαζί με άλλα μέλη της οικογένειας.

«Έχοντας εξετάσει όλες τις συστάσεις των ειδικών, η βασίλισσα και ο δούκας του Εδιμβούργου αποφάσισαν να περάσουν φέτος τα Χριστούγεννα ήρεμα στο Ουίνδσορ», ανέφερε σύμφωνα με το ΑΠΕ, εκπρόσωπος Τύπου των βασιλικών ανακτόρων.

Queen Elizabeth and her husband Prince Philip will celebrate Christmas at Windsor Castle instead of their usual choice of Sandringham amid the Covid-19 pandemic, Buckingham Palace said on Tuesday https://t.co/OTRLNKSMZG

— Sunday Times (@SundayTimesZA) December 2, 2020