«Υπαρκτή και καθημερινή απειλή» χαρακτηρίζει την πανδημία του κοροναϊού ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, απευθύνοντας έκκληση για χρήση μάσκας και την τήρηση των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Αμερικής, ο οποίος βγάζει τη μάσκα από το πρόσωπό του για να απευθύνει το περίπου τρίλεπτο μήνυμά του και την ξαναφοράει μετά την ολοκλήρωση του μηνύματος, υπογραμμίζει ότι δεν φορά μάσκα απλά για το φαίνεσθαι, αλλά ως απόδειξη αγάπης προς τον συνάνθρωπό του, καθώς ο κοροναϊός είναι εξαιρετικά επικίνδυνος, βρίσκεται σε φάση έξαρσης και αποτελεί υπαρκτή και καθημερινή απειλή.

«Αντιλαμβάνομαι πως όλοι μας έχουμε κουραστεί από την πανδημία και πως όλοι μας λαχταρούμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Το ερώτημα που τίθεται, όμως, είναι με τι κόστος. Στην ομογένειά μας υπάρχουν πολλοί αδερφοί μας που είναι ευάλωτοι και έχουν ανάγκη της προσευχής μας. Κάποιοι από εσάς μπορεί να αισθάνεστε άτρωτοι, ίσως κάποιοι να προσβληθήκατε ήδη από τον ιό και να κατορθώσατε να αναρρώσετε πλήρως και σύντομα. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι και ο διπλανός σας θα τα καταφέρει εξίσου καλά με εσάς» επισημαίνει ο κ. Ελπιδοφόρος.

«Αντιμετωπίζουμε μία κρίσιμη στιγμή για την υγεία τόσο στη χώρα μας όσο και στις ψυχές μας. Ας δείξουμε αγάπη ο ένας στον άλλο προστατεύοντας τον κατ’ εικόνα Θεού πλασμένο άνθρωπο» δηλώνει.

Στο πλαίσιο αυτό, απευθύνει έκκληση προς όλους να προστατεύσει ο ένας τον άλλον με την πολύ απλή κίνηση αγάπης και αλτρουισμού που είναι η χρήση της μάσκας, «ώστε όλοι μαζί, αντέχοντας το βάρος του προσωρινού αποχωρισμού μας από τα αγαπημένα μας πρόσωπα, να μπορέσουμε να ξανασυναντηθούμε σύντομα υγιείς».

This Thanksgiving, we are facing a critical moment in the health of our country, but just as much, a critical moment in the health of our souls. Let us show our love for one another by protecting the living image of God that is each and every human being. #WearΑMask pic.twitter.com/2uwgYMZvhG

— Elpidophoros (@Elpidophoros) November 25, 2020