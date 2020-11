Το επιτελείο του Ρεπουμπλικάνου απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε χθες ότι κατέθεσε αγωγή στην Αριζόνα, με την κατηγορία ότι η πιο πυκνοκατοικημένη κομητεία της νοτιοδυτικής πολιτείας απέρριψε λανθασμένα ψήφους ορισμένων ψηφοφόρων την Ημέρα των Εκλογών.

Η αγωγή κατατέθηκε στο Ανώτερο Δικαστήριο της κομητείας Μαρικόπα.

Λίγο αργότερα, ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, αρνήθηκε να παραδεχθεί την ήττα του στις εκλογές, επιμένοντας ότι εκείνος είναι ο νικητής, συνεχίζοντας να διατυπώνει αναπόδεικτες κατηγορίες για παρατυπίες στις εκλογές.

Στην πρώτη του ανάρτηση στο twitter μετά την ανακήρυξη νίκης του Τζο Μπάιντεν, ο Ρεπουμπλικάνος έγραψε λίγο μετά τα μεσάνυχτα Σαββάτου προς Κυριακής (ώρα Ελλάδας) με κεφαλαία γράμματα:

«Οι παρατηρητές δεν επετράπησαν στις αίθουσες καταμέτρησης. Κέρδισα τις εκλογές, πήρα 71.000.000 νόμιμες ψήφους» ήταν το πρώτο tweet Τραμπ που επισημάνθηκε αμέσως από το twitter ότι ενδεχομένως η ανάρτηση εμπεριέχει ψευδές περιεχόμενο.

«Άσχημα πράγματα συνέβησαν που δεν επιτράπηκε στους παρατηρητές μας να τα δουν. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν. Εκατομμύρια επιστολικά ψηφοδέλτια απεστάλησαν σε ανθρώπους που δεν τα ζήτησαν».

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020