Tην αντίδραση των χρηστών του Twitter προκάλεσε η χυδαία επίθεση που εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης κατά του Σωτήρη Τσιόδρα και των υπόλοιπων μελών του επιστημονικής ομάδας.

Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας, με το γνωστό αγενές ύφος του, υποστήριξε πως «δεν είναι πραγματικοί επιστήμονες» καθώς λειτουργούν ως όργανα «πολιτικής προπαγάνδας» και πως αλλάζουν τις επιστημονικές τους απόψεις για να εξυπηρετήσουν το κυβερνητικό σχέδιο εις βάρος της υγείας των πολιτών.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας για τον κοροναϊό, λέει «επιστημονικές αρλούμπες».

Μετά τις δηλώσεις αυτές άνοιξε ο ασκός του Αιόλου στο Twitter για τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, με κάποιους να τον χαρακτηρίζουν «ταγαρόβλαχο».

Πολάκης VS Τσιόδρας

Πολιτικός κλόουν VS Εξαιρετικός επιστήμονας

Λαϊκισμός VS Σοβαρότητα

Αλέξης VS Κυριάκος

…your choice…!

— Glenn Hoddle☘️ (@VP62416365) November 5, 2020