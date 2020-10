Ένας θάλαμος αποσυμπίεσης, που χρησιμοποιείται στη θεραπεία με υπερβαρικό οξυγόνο για να επιταχύνεται η ίαση ασθενών, εξερράγη σε νοσοκομείο της πόλης Τσελιάμπινσκ, στα νότια Ουράλια, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να σπάσουν τα τζάμια ενός γειτονικού κτιρίου.

Σύμφωνα με το υπουργείο αντιμετώπισης καταστροφών της Ρωσίας, εξερράγη ένας «θάλαμος οξυγόνου» σε έναν κοιτώνα που είχε μετατραπεί προσωρινά σε νοσοκομείο, λόγω της πανδημίας της Covid-19.

Το κτίριο εκκενώθηκε και οι 158 ασθενείς μεταφέρθηκαν σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα της πόλης. Το υπουργείο Υγείας διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν θύματα λόγω της πυρκαγιάς που ακολούθησε. Ο κυβερνήτης του Τσελιάμπινσκ, Αλεξέι Τέσκλερ διέψευσε εξάλλου τις πληροφορίες που ανέφεραν ότι δύο ασθενείς σκοτώθηκαν, λέγοντας ότι οι άνθρωποι είχαν πεθάνει πριν σημειωθεί η έκρηξη, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Tass.

Εξάλλου, χρειάστηκε επίσης να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους τουλάχιστον 20 ένοικοι ενός γειτονικού, πολυώροφου κτιρίου, επειδή από την έκρηξη έσπασαν τζάμια και προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές.

No casualties in explosion in Chelyabinsk pic.twitter.com/gDjIOlOMRo

— Liveuamap (@Liveuamap) October 31, 2020